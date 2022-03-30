Derby, satış ağını Türkiye'nin e-ticaret platformlarına taşıdı - Haberler

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Derby, satış ağını Türkiye'nin e-ticaret platformlarına taşıdı

AA - Gökhan Yıldız - Ekonomi
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Derby, satış ağını Türkiye'nin e-ticaret platformlarına taşıdı

Derby, tüketicilerin alışveriş deneyimini kolaylaştıracak yeni bir iş birliğine giderek 36 çeşit ürününü eStar uzmanlığıyla Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinde "Derbyshop" kanalında satışa sunuyor.

Derby, tüketicilerin alışveriş deneyimini kolaylaştıracak yeni bir iş birliğine giderek 36 çeşit ürününü eStar uzmanlığıyla Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinde "Derbyshop" kanalında satışa sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Derby, Türkiye'nin online ticaret platformlarında tüketicilerle buluşuyor.

"Derbyshop" markası altında 36 çeşit ürünle hizmet veren Derby, 28 Mart itibarıyla online kanallarda satışa başladı.

Hepsiburada, Trendyol, Gittigidiyor, Vodafone Sanal Market platformlarında kendi kanalında yer alan Derby, yaygın satış ağını daha da genişletiyor.

Derbyshop'un tüm tedarik ve altyapı sürecini de Yıldız Holding çatısı altında, sadece online kanallara hizmet veren, bu alanda ilk ve tek tedarik şirketi olan eStar üstleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Derby Tıraş Bıçakları Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Ticaret Direktörü Serhat İkiz, e-ticaret kanalıyla satış operasyonlarını daha da güçlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"e-ticarete her geçen yıl ilginin arttığı ülkemizde, tüketicilerin beklentilerine uygun olarak en büyük online platformlarda kendi satış kanalımızı oluşturduk. Türkiye'nin en büyük online alışveriş platformlarında yer alarak müşterilerimize daha hızlı ve daha konforlu bir hizmet sunacağız. Bu sayede müşterilerimizi geniş ürün portföyümüze istedikleri her an tüm kanallardan ulaştırarak alışveriş deneyimlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz."

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi

Yerel, Ekonomi, Haberler

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