DEPSAŞ Enerji Mardin İl Müdürlüğüne Yunus Ürgüt atandı

DEPSAŞ Enerji Mardin İl Müdürlüğü görevine şirketin daha önce farklı departmanlarında görev yapan tecrübeli isim Yunus Ürgüt atandı. Mardin'deki kamu kurum ve kuruluşları ile ilçelere ziyaretler gerçekleştiren DEPSAŞ İl Müdürü Ürgüt, görevini başarıyla yürüten Turan Özdemir'in bıraktığı yerden müşterilere en iyi hizmeti sunmanın çabası ve sorumluluğu içerisinde olacağını belirtti.

DEPSAŞ Enerji Mardin İl Müdürlüğü görevine şirketin daha önce farklı departmanlarında görev yapan tecrübeli isim Yunus Ürgüt atandı.

DEPSAŞ Enerji Mardin İl Müdürlüğü görevini 2016 yılından beri yürüten Turan Özdemir'in emekliye ayrılması nedeniyle göreve, Diyarbakır'da Müşteri Hizmetleri Yöneticisi olarak çalışan Yunus Ürgüt getirildi. Yeni görevine başladıktan sonra ilk iş olarak Mardin'deki kamu kurum ve kuruluşları ile ilçelere ziyaretler gerçekleştiren DEPSAŞ İl Müdürü Ürgüt, "Kadim tarihi ve kültürüyle medeniyetler şehri Mardin'e hizmet edecek olmaktan duyduğum büyük mutluluğu ifade etmek istiyorum. Bu bağlamda Genel Müdürümüz Murat Karagüzel ve DEPSAŞ ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Benden önce bu görevi başarıyla yürüten Turan Özdemir'in bıraktığı yerden müşterilerimize en iyi hizmeti sunmanın çabası ve sorumluluğu içerisinde olacağım" dedi. - MARDİN