DEPSAŞ Enerji, Borcunu Ödemeyen Abonelere Hukuki İşlem Başlatacak

DEPSAŞ Enerji, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde borcunu ödemeyen aboneler hakkında hukuki işlem başlatacağını ve elektriklerinin kesileceğini duyurdu. Özellikle tarımsal sulama abonelerinin büyük bir kısmının borçlu olduğu belirtilirken, borcunu ödemeyen abonelerin sözleşmeleri feshedilecek ve hukuki süreç başlatılacak.

DEPSAŞ Enerji, yapılan uyarılara rağmen borcunu ödemeyen aboneler hakkında hukuki işlem başlatılacağını, elektriklerinin kesilip aboneliklerinin feshedileceğini duyurdu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt illerinde 2,2 milyon aboneye hizmet veren DEPSAŞ Enerji, ödenmeyen elektrik faturalarına ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Hizmet bölgesindeki 6 ilde tarımsal sulama abonelerinin yüzde 80'inin ödenmemiş fatura borcu olduğuna dikkat çeken DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, bölgede ödenmeyen elektrik borçları artık sürdürülemez bir noktaya ulaştığını, şirket olarak temel faaliyet ve hizmetleri yerine getirmekte bile zorlanır hale geldiklerini belirterek, özellikle Şanlıurfa ve Mardin'deki tarımsal sulamadan kaynaklı ödenmeyen elektrik borçları, tüm bölgedeki elektrik tedarik hizmetlerini olumsuz etkilemeye başladığını söyledi.

Yapılan tüm bilgilendirmelere rağmen borcu bulunan sulama birlikleri ve büyük tüketimli abonelerin biriken borçlarından dolayı kesme işlemi yapmak üzere hukuki süreç başlatılacağını ifade eden Karagüzel, "Bölgedeki yaklaşık 30 bin tarımsal sulama abonesinin 23 bini Şanlıurfa ve Mardin illerinde bulunuyor. Bu iki ilde tarımsal sulama abonelerinin yüzde 90'ı borçlu durumda. Enerji Bakanlığı ve Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu'nun regülasyonlarına tabii bir şirket olarak kamu düzeninin korunmasını sağlamak sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Borcunu zamanında ödeyen abonelerimize karşı ödemeyen abonelerimiz haksız rekabet oluşturuyor. Haksız rekabet karşısında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Borcunu ödemeyen abonelerin sözleşmeleri feshedilecek

Borcun tahsil edilememesi durumunda hukuki haklarını kullanacaklarını vurgulayan Karagüzel, "Fatura borcunu ödemeyen abonelerimizin elektrikleri, yasal mevzuatın emrettiği şekilde Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 35. Maddesi kapsamında, dağıtım şirketince kesilmesi istenecektir. Kesme işlemine rağmen elektrik borcunu ödemeyen abonelerimizin güvence bedelleri borçtan mahsup edilerek sözleşmeleri şirketimizce feshedilecektir. Akabinde ödenmeyen elektrik borçları için hukuki süreç başlatılacaktır. Ayrıca elektrik borcunu ödemeyen abonelerin elektrikleri tekrardan bağlanmayacak şekilde dağıtım şirketince kesilmesi talep edilecektir. Tekrardan enerji alınmasını engellemek ve müdahaleleri engellemek için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik paydaşlarımızdan her türlü destek alınacaktır. Bu sebeple elektrik borcunu ödemeyen tüm abonelerimizi ivedilikle borçlarını ödemeye çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

Yıllardır ödenmeyen borçlar milli ekonomiye zarar veriyor

Vadesi geçmiş borçların son aylar veya bir yıllık dönemin aksine uzun yılları kapsadığını aktaran Karagüzel, "8 yıldan bu yana tarımsal sulama kapsamında kullanılan elektrik borcunu ödemeyenlerin olduğu belirlendi. Üstelik hasat döneminde dahi ödenmeyen borçlar haksız rekabete yol açıyor. Tarımsal üretim yapan ve elektrik borcu olan çiftçiler, yakın dönem önce başlatılan faizsiz ve 5 yıl geri ödemeli kredi imkanına dahi yeterli katılımı göstermeyerek elektrik kullanımı borcu ödemeksizin devam etmeyi sürdürüyor. Peşin aldığımız elektriği hizmeti kullanan abonelerimizden tahsilatını, ödeme süresini de göz önüne aldığımızda, 35-40 günde yapıyoruz. Tarımsal kalkınmanın sürdürülebilirliğine zarar gelmemesi adına tüm imkanlarımızla çiftçimizin yanında yer almaya devam ettik. Elektrik borçlarını ödemeyen abonelerimize bir kez daha çağrıda bulunuyoruz ve ülke ekonomimize de ciddi zarar veren bu borcun ödenmesini talep ediyoruz" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR