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Depremzedelerin Çilek Üretimi

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Kahramanmaraş depremlerinden sonra yer değiştiren çiftçi, topraksız tarımla çilek üretimi yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden Karabük'ün Safranbolu ilçesine yerleşen çiftçi, topraksız tarımla çilek üretimi yapıyor.

Kuzyakaköseler köyünde eşi ve 2 çocuğuyla 1 dönüm serada çilek üreten 43 yaşındaki Mehmet Gökkaya, AA muhabirine, afetten sonra Nurdağı'ndan Safranbolu'ya geldiğini ve iş insanı Yılmaz Şefik Dizdar'ın serasını kiraladığını anlattı.

Gaziantep'te de çilek üreticiliği yaptığını aktaran Gökkaya, "Burada da bu işi yapmaya karar verdik. Allah razı olsun, Şefik Amca bize çok yardımcı oldu. İleriyi gören bir insan olduğu için bu serayı kurmuş. Bu sera 1 dönüm. Topraksız tarım yapıldığı için üretim kapasitesi bakımından 3 dönüme eş değer. 1 dönüm seraya 7 bin fide dikilirken, buraya 21 bin fide dikiliyor. Yani verim olarak 1 dönümden 3 dönüm gibi almış oluyorsun." ifadesini kullandı.

Gökkaya, çilek fidelerini, su ve vitamin tutuculuğu daha iyi olduğu için Hindistan cevizinin kabuğundan üretilen torfa diktiklerini belirtti.

Serada eşi ve çocuklarıyla üretim yaptığını dile getiren Gökkaya, şunları söyledi:

"Çilekleri Karabük ve Safranbolu'daki marketlere veriyoruz. Fide başına 200 ila 600 gram arasında verim alıyoruz. Burası Karabük'te ilk topraksız çilek üretilen sera. Geçen yıl, 1 buçuk dönüm serada topraksız üretim yapan bir yer daha kuruldu. Bu tür seraların kurulması bizim için de iyidir çünkü il dışından çilek alımını düşürür. Günlük toplayıp marketlere veriyoruz. Vatandaşlar taze çilek yemiş oluyor. İl dışından gelen çilekler en az 3 gün önce toplanmış oluyor."

Kaynak: AA / Ekonomi

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