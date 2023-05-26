Depremzedeler için bedelsiz hayvan dağıtımı başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, depremzede yetiştiriciler için bedelsiz hayvan telafilerine küçükbaş hayvanlar olmak üzere bugünden itibaren başladıklarını bildirdi. Bedelsiz hayvan dağıtımı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde küçükbaş hayvanları telef olan yetiştiriciler ilk etapta olmak üzere bugün itibarıyla başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremzede yetiştiriciler için bedelsiz hayvan telafilerine ilk etapta küçükbaş hayvanlar olmak üzere bugünden itibaren başladıklarını, diğer hayvanların telafisinin de en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde küçükbaş hayvanları telef olan yetiştiriciler ilk etapta olmak üzere bedelsiz hayvan dağıtımı bugün itibarıyla başladı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası afet bölgesi ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ ve Sivas'ın Gürün ilçesinde hasar tespit komisyonlarınca çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda tespiti tamamlanan 43 bin 618 küçükbaş hayvanın dağıtımına yönelik işlemler bugün itibarıyla başlatıldı. Küçükbaş hayvan temini için 341 milyon lira bütçe İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine aktarıldı.

Bu yerlerde çiftçilik faaliyetinde bulunan vatandaşların telef olan büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanı ve arılı kovanları, deprem bölgesinde kırsalın yeniden ayağa kaldırılması ve hayvansal üretimin devamlılığının sağlanması amacıyla 12 Mart 2023 tarihli ve 135 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında ayni olarak karşılanıyor.

Telef olan hayvanın TÜRKVET'e kayıtlı olması gerekiyor

Kararname kapsamında, çiftçilerin telef olan hayvanları, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı TİGEM işletmelerinden sağlanan aynı ırktan hayvanlar ile bir defaya mahsus olmak üzere bedelsiz karşılanacak.

Bunun için telef olan hayvanın TÜRKVET'te kaydının bulunması ve il/ilçe hasar tespit komisyonlarınca tespitinin yapılmış olması gerekiyor. Depremzede çiftçilerin telef olan hayvanı/hayvanları için ayrıca bir müracaatta bulunması gerekmiyor.

Dağıtım, öncelikle gerekli barınma ve altyapıya sahip olan yetiştiriciler için küçükbaş hayvanlardan başlamak üzere, Bakanlık koordinasyonunda yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla yapılacak. Büyükbaş, kanatlı hayvan ve arılı kovanların teslimine ise tespit çalışmalarının tamamlanması sonrasında ivedilikle başlanacak.

Bu ayni destekten yararlanan yetiştiricilerin teslim aldığı hayvanlarını 2 yıl süresince mücbir sebepler dışında satması, devretmesi veya başka amaçlarla kullanması mümkün olmayacak.

Depremzede çiftçinin vefatı halinde hayvanlar, mirasçılarına verilecek. Aynı şartlar mirasçılar için de geçerli olacak.

"Yıl içinde yaklaşık 53 milyon lira nakdi desteklemede bulunacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kirişci, afet bölgesinde kırsalın yeniden ayağa kaldırılmasının öncelikleri arasında bulunduğunu belirterek, bölgedeki hayvansal üretimin devamlılığı ve kırsalda ekonomik canlılığın yeniden sağlanması için telef olan hayvanların ayni olarak verilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ülkedeki hayvansal üretimin yüzde 17'sinin deprem afetinden etkilenen illerde gerçekleştiğini belirten Kirişci, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, telef olan hayvanların bedelsiz karşılanacağını ifade etmişlerdi. Biz de Bakanlık olarak hasar tespit çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık. Bu kapsamda söz verdiğimiz gibi depremzede yetiştiricilerimiz için bedelsiz hayvan telafilerine ilk etapta küçükbaş hayvanlar olmak üzere bugünden itibaren başlıyoruz. Diğer hayvanların telafisi de en kısa sürede tamamlanacak. Ayrıca depremden zarar gören balıkçı gemisi sahiplerine ve su ürünleri yetiştiricilerimize de yıl içinde yaklaşık 53 milyon lira nakdi desteklemede bulunacağız. Eli öpülesi çiftçilerimizin, üreticilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz."