Depremzedeler birikimlerini altına yatırıyor

Kahramanmaraş'ta nakit birikimlerini altınla değerlendirmek isteyenler, kuyumcular önünde yoğunluk oluşturdu.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi Kapalı Çarşı'da faaliyet gösteren kuyumcularda yoğunluk gitgide artıyor. Özellikle deprem sonrası ellerindeki

nakit parayı altına yatırmak isteyen vatandaşlar, kuyumcuların yolunu tuttu. Kuyumcular önünde yoğunluk oluşurken, vatandaşların bir kısmı ise düğün hazırlığı için altın alıyor.

Mesut Topal isimli vatandaş, "Yaz mevsimine doğru gidiyoruz. İnsanlar düğünlerini yapamadı ve herkes düğün yapmak istiyor. Bunun için alışveriş yapılıyor. Biz de düğün alışverişi yaptık. Bu iş yeri de fiyat olarak uygun, insanlar kalabalık oluşturmuş" dedi.

Kuyumcu esnafı Mahmut Çeliktaş, "Özellikle depremden sonra vitrinlerimizi açtık ve vatandaşlarımıza satışlar yapıyoruz. Müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Depremden sonra daha çok indirim yapıyoruz. Stok yapmıyoruz, ürünlerimizi satıyoruz" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Altın Şehir Kuyumcular Sitesi ağır hasar almış, atölyelerde üretim nispeten durmuştu. - KAHRAMANMARAŞ