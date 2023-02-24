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Depremzede vatandaşlara ücretsiz taşıma

Ekonomi Haberleri

Depremzede vatandaşlara ücretsiz taşıma

Muğla Büyükşehir Belediyesi şehirde bulunan depremzedelere yönelik projelerine devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi şehirde bulunan depremzedelere yönelik projelerine devam ediyor. Menteşe'de bulunan Turgutreis öğrenci yurdunda kalan depremzedeler için ücretsiz ulaşım hizmeti sunulmaya başlandı.

Yurtlardan şehir merkezine ücretsiz ulaşım

Muğla Büyükşehir Belediyesi deprem nedeniyle Muğla'ya gelen ve buradaki yurtlarda yaşamını sürdüren vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Günlük hayatın önemli bir ihtiyacı olan ulaşım hizmeti ücretsiz olarak karşılanıyor. Turgutreis yurdu önünden her saat başında kalkan otobüs AVM yolundan merkezde bulunan stadyum karşısındaki duraklara geliyor. Buçuklu saatlerde de duraktan yurtlara geri dönüyor. Günde ortalama 650 vatandaşın taşındığı uygulamayla vatandaşların merkeze ulaşımları kolaylaştırılıyor. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Turgutreis Muğla Ekonomi Haberler

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