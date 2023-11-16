Depremzede terzi, konteyner işyerinde hizmet vermeye devam ediyor

40 yıldır terzilik yapan depremzede esnaf, konteyner işyerinde hizmet vermeye devam ediyor

OSMANİYE - Osmaniye'de 40 yıldır terzilik yapan ve deprem nedeniyle iş yeri yıkılan esnaf Sait Daşgın, konteyner işyerinde müşterilerini hizmet vermeye devam ediyor.

Eski işlerinin olmadığını ama kendileri için kurulan konteyner çarşıda kira ve su parası ödemedikleri için sıkıntı çekmediklerini söyleyen terzi Sait Daşgın,"Osmaniye 40 senedir terzilik yapıyorum önceden dükkanımız çarşı karakolunun orada belediye pasajındaydı deprem dolayısıyla yıkıldı. Devletimiz bize sahip çıktı, belediyemiz suyumuz çekti, sağ olsun para almıyor konteynerimizi AFAD verdi kira ödemiyoruz, Allah razı olsun devletimizden bizi açıkta bırakmadı. Bu konteyner da terziliğe devam ediyorum memnunum önceki işyerimiz çarşıdaydı tabi orada olan işimiz burada yarı yarıya düştü ama buna da şükür devletimiz bizden burada kira almıyor. Önceden hep takım elbise diktirirlerdi sabahlara kadar çalışırdık, pantolon dikerdik ceket dikerdik ama şimdi o iş kalmadı hazıra döküldü her şey hazır giyimden dolayı bizim terzilik eline sağlık oldu. Şimdi bizde konfeksiyonlar büyük beden yapıyor biz onları küçültüyoruz, pantolon alıyorlar onu kısaltıyoruz ufak tefek tadilat yapıyor, daraltma işlemlerini yapıyoruz 'dedi.

"Bizim zamanımızda bundan 15-20 sene önce çırak yetişiyordu ama şimdi şimdi yetişmiyor" diyen Daşgın,"İnsan çok ama çırak yok, birisi çocuğunu çırak verecek soruyor ne kadar vereceksin haftalık kaç para kazanacak diye zanaat öğrenmeye değil haftalık para için geliyorlar o yüzdende hiç eleman yetişmiyor. Çırak bulamıyoruz bundan sonrada zor buluruz o yüzden biz elimizden geldiği kadar ayakta durmaya çalışıyoruz 'diye konuştu.