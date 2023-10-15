Depremzede tarım işçilerinin zorlu pamuk mesaisi

Depremin yaralarının sarılmaya devam ettiği Hatay'da tarım makinelerinin giremediği tarlalarda tarım işçileri ter döküyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da hayat üretimle normale dönüyor Bereketli Amik ovasında Eylül ayında başlayan pamuk hasadı devam ediyor.

Depremin yaralarının sarılmaya devam ettiği Hatay'da tarım makinelerinin giremediği tarlalarda tarım işçileri ter döküyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da hayat üretimle normale dönüyor Bereketli Amik ovasında Eylül ayında başlayan pamuk hasadı devam ediyor. Kırıkhan'da geçtiğimiz yıla oranla sıcak havadan dolayı verimin düşük olduğu pamukta, tarım makinelerinin giremediği tarlalarda hasadı depremzede tarım işçileri elleriyle yapıyor.

Tarım işçisi Adnan Güneş, yevmiyelerin toplanan pamuk kilosuna göre belirlendiğini belirterek "Evet, hasat başladı. Eylül ayının 10-15'inde her sene pamuk sezonuna başlayıp pamukları toplamaya çalışıyoruz. Hava şartları sıcak biliyorsunuz yani yaz. Şu an amele toplamakta zorlanıyor. Şartlar zorluyor. Mesela örneğin pamuk çok yapraklı oluyor. Mal sahipleri yapraklı gelmesini istemiyorlar. Bu yüzden biraz zorluk çekiyorlar. Yevmiyeler 300-400 liraya denk geliyor. Kiloyla topluyorlar zaten" dedi.

"Yevmiyelerimiz 300 liraya kadar çıkıyor"

Yevmiyelerin 300 TL'yi bulduğunu belirten tarım işçisi Zavad Şenol, "Evet pamuk hasadında çalışıyoruz iki üç gündür. Biraz zorluk çekiyoruz. Çünkü mal sahibi bizi temizlik tarafından zorluyor. Yevmiyelerimiz 300 liraya kadar çıkıyor. Çok şükür ne yapalım. Depremden çıktık. Hala mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tarımı, toprağımızı bırakmadık"

Kırıkhan ilçesi Aygırgölü Mahallesi'nde pamuk hasadına devam ettiklerini belirten çiftçi Mehmet Tokgöz, "Tarımı, toprağımızı bırakmadık. Memleketimizi terk etmedik. Yalnız çiftçi umduğunu bulamıyor. Pamuk hasadında bu sene verimler zayıf. Kimse umduğunu bulamaz. Her seneki verim yok" şeklinde konuştu. - HATAY