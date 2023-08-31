Depremzede esnafın umudu yeniden yeşerdi

HATAY - Asrın felaketinden etkilenen 70 esnaf, Coca-Cola tarafından hibe edilen konteyner işyerleriyle yeniden hayata tutundu.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde etkisini hissettirmiş ve binlerce insan hayatını kaybetmişti. Depremde yüz binlerce konut ve iş yeri de zarar görmüştü. Asrın felaketinin etkili olduğu illerde vatandaşlar, evlerini ve iş yerlerini kaybetmişti. Depremzede vatandaşların umudunu yeşertense dünyaca ünlü içecek firması oldu. Coca-Cola Türkiye, Anadolu Vakfı ve Toktut Derneği iş birliğinde depremden etkilenen 4 ilde "Yeniden Yaşam Projesi" ile toplam 70 bakkal-market ve yeme-içme konteynerleri üretip hibe edilmesini sağladı. Proje çerçevesinde depremden en çok etkilenen 4 ilde 21 metre kare alana sahip; 53 adet bakkal-market konteyneri, 17 adet yeme-içme konteyneri vatandaşların ekmek teknesi oldu.

Öte yandan Coca-Cola Türkiye, depremin ilk gününden itibaren bölgeye yüzlerce TIR su desteği, bölgede kurulan onlarca mutfağa Ramazan ayı boyunca 1 milyon öğünün üzerinde yemek desteği, 5 bin haneye erzak desteği ve yine depremin ilk günlerinde Kızılay'a 30 milyon TL tutarında yardım gerçekleştirildi.

"Yeniden ayağa kalktık, ayakta durmaya çalışıyoruz"

Depremzede esnaf Seval Güç, asrın felaketinin ardından yeni bir iş yerine sahip olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek "Depremden önce çok güzel bir hayatım vardı. Eşimle beraber mini market işletiyorduk. Mahalleyle iç içeydi, çok güzeldi anlatamam. Depremde; evimiz, iş yerimiz yıkıldı ve her şeyimizi kaybettik. En çok da beni acıtan komşularımı kaybetmek oldu. Coca-Cola sayesinde yeni bir iş yerine sahip olduk. Yeniden ayağa kalktık, ayakta durmaya çalışıyoruz" dedi.

"Depremden önce marketim vardı, şuan da Coca-Cola sayesinde devam ettirebiliyorum"

Coca-Cola sayesinde yeni iş yeriyle hayatına devam ettirmeye çalıştığını ifade eden depremzede esnaf Özlem Coşar, "Çok büyük bir felaketti, rabbim bir daha yaşatmasın. Çok günler yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Depremden önce marketim vardı, şuan da Coca-Cola sayesinde devam ettirebiliyorum. Bize çok yardımcı oldu, çok nadir firmalar böyle destek oldu. Onların sayesinde ayakta durmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Her şeyle yöresel lezzetleri üretmeye devam ediyoruz"

Hatay'ın yöresel lezzetlerini konteyner kasabında devam ettirdiğine değinen Nuri Başak, "Benim fırınlı kasap dükkanım vardı. Depremde evimiz ve dükkanım yıkıldı. Sağ olsun Coca-Cola ailesi destek çıktı. Sayelerinde tekrardan çarkımızı döndürmeye devam ediyoruz. İş yerimizi açtık. Her şeyle yöresel lezzetleri üretmeye devam ediyoruz. Lezzetlerimiz olan; tepsi kebabı, kağıt kebabı, mangal, kuşbaşı, kıyma, lahmacun ve mezelerimiz ile devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.