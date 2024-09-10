Üye Girişi
Haberler

Depremzede Çiftçilerin Ürünleri Kadın Kooperatiflerinde İşleniyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da toprak erozyonunu önleme ve toprağın sağlığını iyileştirme odaklı onarıcı tarım konusunda eğitim alan depremzede çiftçilerin yetiştirdiği ürünler, kadın kooperatiflerinde işlenip paketlenerek pazara sunuluyor.

Hatay'da toprak erozyonunu önleme ve toprağın sağlığını iyileştirme odaklı onarıcı tarım konusunda eğitim alan depremzede çiftçilerin yetiştirdiği ürünler, kadın kooperatiflerinde işlenip paketlenerek pazara sunuluyor.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen çiftçiler ve kadın üreticileri desteklemek için "Tarımsal Üretimde Onarıcı Dönüşüm Projesi" başlattı.

Toprak, su ve hava kalitesini iyileştiren, biyolojik çeşitliliği artıran ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olan onarıcı tarım yaklaşımı kapsamında, projeye katılan 120 çiftçi için Antakya EXPO Alanı ile Samandağ Belediyesi ve Arsuz ilçesindeki salonda eğitim düzenlendi.

Akademisyenler ve ziraat mühendislerince onarıcı tarım konusunda bilgilendirilen katılımcılara, gübre, öğütme makinesi, organik ilaçlar ile çeşitli malzemeler verildi.

Eğitimin ardından çiftçilerin yetiştirdiği biber, domates ve narenciyeler satın alınıp kentteki 3 kadın kooperatifine taşındı.

Kadınların işleyip salça, turşu ve kurutulmuş meyve gibi ürünlere dönüştürdüğü paketler, farklı illerdeki alıcılarla buluşturuluyor.

Hem üretime hem de pazar bulmada devreye giriyorlar

Proje koordinatörü Karel Büyükgazel, AA muhabirine, çiftçilere ve kadınlara verdikleri destekle pazar ağı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Üreticilerin, toprak onarımı, su yönetimi ve hastalıkla doğal mücadele konusunda eğitim aldığını dile getiren Büyükgazel, "Depremzede çiftçilerimizi kadın kooperatifleriyle buluşturarak yaş ürünlerinin katma değerli hale getirilmesine destekte bulunuyoruz." dedi.

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu da satın aldıkları ürünleri dernek üyelerine ve işbirliği yaptıkları firmalara dağıttıklarını anlattı.

Defne Kadın Kooperatifi Başkanı Nesrin Deli ise proje sayesinde yeni pazarlara kavuştuklarını dile getirdi.

Kooperatifte görev yapan 46 yaşındaki Belgin Heybeli de çalışmanın kendilerine umut olduğunu ifade ederek, "Proje ile hem çiftçilerimiz kazanıyor hem de kadınlar işsiz kalmıyor." dedi.

Çiftçilerden Bilal Hamurcu, Defne ilçesi Değirmenyolu Mahallesi'ndeki 25 dönümlük arazisinde sebze yetiştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Depremden sonra üretimimiz sekteye uğradı, halihazırdaki ürünleri pazarlayamadık. Hatta o dönem ürünlerimizi aşevlerine ücretsiz verdik ancak sonrasında hayatımızı sürdürebilmek için para kazanmamız lazımdı. Dahil olduğumuz projede verdikleri eğitimle kendimizi geliştirdik, kooperatiflerle tanıştık. Tarlaya gelip ürünleri güzel fiyatlardan alıyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Ekonomi

Ekonomi Güncel Çevre Tarım hatay

Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

Narin'in ailesine neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

 Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü

Ünlü kick boksçunun kafasına sıktılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? META kabul etti! Narin'in amcasının silinen mesajları Türkiye'ye gönderilecek mi? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 10 Eylül Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? İzmir 10 Eylül su kesintisi sorgulama! Bornova, Karşıyaka ve Ödemiş sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi olan yerler neresi? DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN? DGS tercihi ne zaman yapılacak? 2024 DGS ek yerleştirme ne zaman belli olacak? Narin'in annesi neden şüpheli? Narin'in annesi Yüksel Güran neden suçlanıyor? GÜNCEL DÖVİZ KURU! Dolar, euro ve altın kaç lira? Bugün döviz kuru ne kadar? Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel ne dedi? Ezgi Mola ne dedi? Ezgi Mola Narin cinayeti sonrasında ne söyledi? Kate Middleton ne kanseri, tedavisi bitti mi? Galler Prensesi Kate Middleton'ın sağlık durumu nasıl? Teoman Südor kimdir? Ressam Teoman Südor öldü mü, ölüm sebebi ne?
title