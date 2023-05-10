Depremzede çiftçilere 11 ilde toplam 8,2 milyar TL'lik destek verildi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, depremzede çiftçilere yönelik yapılan destekleri açıkladı. 11 ilde toplam 8,2 milyar TL'lik destek verildiğini belirten Bakan Kirişci, hayvancılıkta uğranılan zararların tamamının telafi edileceğini söyledi.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Depremzede çiftçilere 11 ilde toplam 8,2 milyar TL'lik destek verdik. Türkiye genelinde verdiğimiz destek de 57,6 milyar TL'ye ulaştı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta 'Arıcılara Şeker Desteği' programına katıldı. Programda, 1180 arıcıya, sahip oldukları 106 bin kovan için 7,2 milyon TL değerinde 424 ton şeker dağıtımı yapıldı. Şeker dağıtım öncesi açıklamalarda bulunan ve 6 Şubat depremlerinden bugüne kadar, Bakanlık olarak yaptıklarıyla ilgili son rakamları paylaşan Bakan Kirişci, 15 bini aşan personelle köy köy gezip hem hasar, hem de üreticilerin ihtiyaçlarını tespit ettiklerini söyledi.