Depremler Nedeniyle Yıkılan Yapılara Yaptırım Uygulanmayacak

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle olağanüstü hal veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerdeki lisanssız elektrik üretim tesisleriyle ilişkilendirilen orta hasarlı ve ağır hasarlı yapılar ile yıkılmış ve yıkılacak yapılar için 31 Ağustos 2024'e kadar yaptırım uygulanmayacak.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle olağanüstü hal veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerdeki lisanssız elektrik üretim tesisleriyle ilişkilendirilen orta hasarlı ve ağır hasarlı yapılar ile yıkılmış ve yıkılacak yapılar için 31 Ağustos 2024'e kadar yaptırım uygulanmayacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurum, depremler nedeniyle olağanüstü hal veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerdeki lisanssız elektrik üretim tesisleriyle ilişkilendirilen orta hasarlı ve ağır hasarlı yapılar ile yıkılmış ve yıkılacak yapılar için 9 Mayıs 2023'ten 31 Ağustos 2024 tarihine kadar, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde yer alan bazı yaptırım hükümlerinin uygulanmayacağını duyurdu.

Bu kapsamda, kabulü tamamlanarak işletmeye alınan üretim tesislerine ilişkin, üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerinden herhangi biri için tüketim için yapılan anlaşma veya sözleşmenin geçersiz hale gelmesi, söz konusu tüketim tesisleri için başvuruya esas bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün düşmesi halinde, ilgili döneme ilişkin üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacak ve bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM'e bedelsiz katkı olarak dikkate alınacak.

Söz konusu tesislerde mücbir sebep halleri hariç elektrik tüketimi olmaması halinde de aynı şartlar geçerli olacak.