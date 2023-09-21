Depremin Vurduğu Hatay'da Pamuk Hasadı Başladı

Depremin izlerini silmeye çalışan çiftçiler, Hatay'da binlerce dönüm araziye ekimi yapılan ve 'beyaz altın' olarak adlandırılan pamukta hasat başladığını söyledi. Rekolteden memnun olan çiftçiler, gelecekten umutlu olduklarını belirtti.

Enkaz kentin bereketli topraklarında 'beyaz altın' hasadı başladı

Depremzede çiftçi," Ürettiğimiz ve birlikte çalıştığımız sürece bu günlerin üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz"

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da binlerce dönüm araziye ekimi yapılan beyaz altın olarak adlandırılan 'pamuk' da hasat başladı. Depremin izlerini silmeye çalışan çiftçiler gelecekten ümitli.

Asrın felaketinin ağır yaralar açtığı Hatay'da vatandaşlar yaralarını sarmak için üretmeye devam ediyor. Enkaz kentin bereketli topraklarında binlerce dönüm araziye ekimi yapılan ve beyaz altın olarak adlandırılan 'pamuk' da hasat başladı. Depremzede çiftçiler, rekolteden de memnun.

"Ürettiğimiz ve birlikte çalıştığımız sürece bu günlerin üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz"

Çiftçi Ayhan Tanış, rekolteden memnun olduğunu dile getirerek "Şuan Kırıkhan bölgesindeyiz, Eylül ayıyla birlikte hasat başladı. Yaklaşık 10 gün oldu, rekolte çok şükür iyi bu sene. Umduğumuz güzel. Herkese bol bereketli hasatlar diliyorum. Umudumuzu kaybetmedik, üretime de o şekilde başladık. Ürettiğimiz ve birlikte çalıştığımız sürece bu günlerin üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz. Yaralarımızı sarıyoruz, devletimiz ve halkımız yardımcı oldu. Bizde elimizden geldiğince üzerimize düşen görevi yapıyoruz" dedi.