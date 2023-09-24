Depremin etkisiyle Kahramanmaraş'ta ikinci el araç piyasası sakinleşiyor

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta ikinci el araç piyasası durgunlaştı

Galerici Esnafı, "Bankaların kredileri kapatması piyasayı yavaşlattı"

KAHRAMANMARAŞ - Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ikinci el araç piyasasında sakinlik yaşanıyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi, depremin merkezi Kahramanmaraş'ta da ikinci el otomobil piyasasında yaşanan sektör dışı alım satımlarla fiyatlar yüksek seviyelere çıkmıştı.

Sektör dışı alım satımların ve şişirilmiş fiyat verenlerin azalmasının ardından, Kahramanmaraş'ta ikinci el otomobil piyasası durgunlaştı.

Piyasaların, arabayı alıp bekleten 'al satçılar'dan arındığını dile getiren Kahramanmaraş Galericiler Sitesi Başkanı Murat Köklü, "Piyasada bir sakinlik var ve bu normal. Şu anda yüksek fiyatlı, balon fiyatlar biraz bitti. Piyasanın daha da oturmasını bekliyoruz. Bu süreç devam eder mi bunu önümüzdeki dönem gösterir. Çünkü faizler çok yükseliyor. Piyasadaki al satçılar, arabayı alıp bekletenler şu anda onlardan biraz piyasa arındı gibi. Beklemedeyiz sakinlik var" ifadelerini kullandı.

Bankaların kredileri kapatmasının da piyasayı yavaşlatan nedenlerden biri olduğu söyleyen galerici esnafı Erdoğan Kar ise, "Araçların fiyatlarında bir düşüş oldu. Lakin şu anda piyasa oturdu. İşler de bundan bir buçuk ay öncesine göre sakin. Tekrardan şu anda kredi ve faiz oranları, bankaların kredileri kapatma durumları oldu. Piyasa yavaşladı tabi. Herkes 100 bin liraya aldığı arabayı, 80 bine veremez yani. Durgunluk da var yani sineye çekeceğiz" ifadelerine yer verdi.