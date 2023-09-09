Deprem bölgesinde küçükbaş, kanatlı hayvan ve arılı kovan dağıtımı tamamlandı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayvanları telef olan yetiştiricilere küçükbaş, kanatlı hayvan ve arılı kovan dağıtımlarının tamamlandığını, büyükbaş hayvan dağıtımına da başlanacağını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayvanları telef olan yetiştiricilere küçükbaş, kanatlı hayvan ve arılı kovan dağıtımlarının tamamlandığını, büyükbaş hayvan dağıtımına da başlanacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, yazılı açıklama ile depremden etkilenen illerde hayvansal üretimin devamlılığı amacıyla telef olan hayvanların yerine bedelsiz hayvan dağıtımının büyük önem taşıdığını belirtti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin, ülke hayvancılığında önemli bir yeri bulunduğuna işaret eden Yumaklı, Bakanlık olarak depremin ilk anından itibaren tüm teşkilatımızla yaraların sarılması için gayret gösterdik. Bölgede kırsalın yeniden ayağa kaldırılması, üretimin canlandırılması için aralıksız çalışıyoruz. Bu minvalde deprem felaketinde hayvanları telef olan yetiştiricilerimizin de yanındayız. Hayvansal üretimi daha da canlandırıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan kararname doğrultusunda çalışmalarımız hızla sürüyor dedi.

Bakan Yumaklı, depremden etkilenen illerde toplam 880 milyon TL bütçeli bedelsiz hayvan dağıtımı ile yetiştiricilerin yaralarını sarmaya devam ettiklerini bildirdi. Yumaklı, Bakanlığa bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bugüne kadar 11 ilde toplam 43 bin 317 küçükbaş, 548 bin 842 kanatlı hayvan ve 26 bin 273 arılı kovan dağıtımı gerçekleştirdiklerini aktardı. Bakan Yumaklı, toplam 5 bin 804 adet büyükbaş hayvan dağıtımına ilerleyen günlerde başlanacağını açıkladı.