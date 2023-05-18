Depremde yıkılan dükkanın enkazında hayata tutunmaya çalışıyor

MALATYA - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde işyeri yıkılan 28 yaşındaki esnaf Sevilay Dirican enkazı kaldırılan iş yerinin bulunduğu noktada babasının ürettiği ahşap ürünleri satarak hayata tutunmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da evlerin yanı sıra binlerce işyeri de ya yıkıldı yada hasar gördü. Yaklaşık 30 bin esnafın faaliyet gösterdiği kentte tarihi ve turistik çarşılarla birlikte 15 bin esnaf ağır yara aldı.

Deprem sonrası yaraların hızla sarılmaya başlandığı kentte iş yerleri yıkılan ve hasar alan esnaflar için geçici konteyner çarşılar oluşturulurken, konteyner için başvuru bulunmayarak kent merkezi Teze cami yanındaki yıkılan işyerinin bulunduğu noktada babasının ürettiği ahşap ürünleri satarak faaliyetini sürdüren esnaf Sevil Dirican bölgede yapılması planlanan kalıcı işyerlerini bekliyor.

" Malatya'yı hiçbir zaman terk etmeyeceğim"

Deprem sonrası kentten hiç ayrılmadığını belirterek mesleğini sürmek istediğini kaydeden Sevilay Dirican, "Bulunduğum noktanın işyeri sahibiyim. Burada benim 16 babamın 40 yıllık bir emeği var. Marangoz olan babamın ürettiği ürünleri satıyorum. Devlet büyüklerimizden konteyner istemiyoruz. Kendi imkanlarımızla işyerlerimizi yapmak istiyoruz. 100 gündür Malatya'yı terk etmedim 15 gün evimde kaldım 85 gündür buradayım. Mesleğimi severek yapıyorum. Geçici konteyner değil kalıcı işyeri istiyoruz" dedi.

"Bir oy için 11 ili kötülemek çok aciz bir durum"

14 Mayıs seçimleri sonrası bazı sosyal medya hesaplarından depremzedeleri hedef alan paylaşımlara da tepki gösteren Dirican," Sosyal medyada oy için depremzedelere yardımlar haram olsun diyorlar. Bulunduğum noktanın işyeri sahibiyim keşke benim dükkanım yıkılmasaydı da hiçbir zaman Malatya halkı sizlere muhtaç olmasaydı. Yardımlarınız hiç birini almadım eğer yardım yaptıysanız dekontlarınızı gönderin tüm zararlarınızı karşılamaya razıyım. Sırf bir oy için 11 ili kötülemek çok aciz durum. Enkazlar altında kalasınız deniyor. Yüz gün Malatya'da neler yaşadık biz biliriz. Bir annenin çocuğunun enkaz altındaki çığlık sesini duysaydınız böyle söylemezdiniz. Lütfen artık sosyal medyayı bırakın devleti sizler oyaladıkça bizlerin işyerleri yapılmayacak" diye konuştu