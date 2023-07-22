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Deprem Zararları Tespit Komisyonlarına Ek Süre Verildi

Ekonomi Haberleri

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tarımsal üreticilerin hasarlarının tespiti için görevlendirilen komisyonlara, 3 ay ek süre verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, hasar tespit komisyonu kararlarının en geç 3 ay içinde hazırlanmasına ilişkin süre 6 ay olarak değiştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tarımsal üreticilerin hasarlarının tespiti için görevlendirilen komisyonlara, 3 ay ek süre verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki tarımsal üreticilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince (Tarım Kredi) düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçları, 22 Şubat'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla 1 yıl ertelenmişti. Söz konusu kararla, hasar tespiti amacıyla il ve ilçelerde hasar tespit komisyonları oluşturulmuş ve komisyonlarda, ilgili kamu kurumları ve ziraat odalarından temsilciler görevlendirilmişti.

Kararla, hasar tespit komisyonu kararlarının en geç 3 ay içinde hazırlanmasına ilişkin süre 6 ay olarak değiştirildi.

Karar, 6 Şubat 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi

Kahramanmaraş Ekonomi Haberler

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