Deprem ve pandemi ev tercihlerini değiştirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep'te vatandaşlar, yüksek katlı binalardan uzaklaşıp, az katlı yapılara yönelmeye başladı. Konuya ilişkin konuşan Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Bora Kanevetçi, pandemi ile başlayan müstakil, bağ ve köy evlerine dönüşün depremle hızlandığını, vatandaşların yaşam tarzlarındaki değişikliğin de konut satışlarını etkilediğini söyledi.

Pandemi süreci ile başlayan müstakil yaşam tarzının deprem felaketi ile arttığını belirten Kanavetçi, "Deprem sonrasına baktığımızda bağ evlerine ve müstakil konutlara yönelim ciddi manada arttı. Bunun iki sebebi var. İnsanlar, düşük katlı binalarda kendilerini daha güvende hissediyor. Bir diğeri de psikolojik. Olası bir depremde çabuk çıkabileceğini düşünüyor. Bir diğeri de apartmanlarda yaşayan vatandaşlarımız konutlarına girmeye korktu. En azından 'bir bahçeli evim olursa, bir çadır kurarak barınabilirim' düşüncesi oldu. Bundan dolayı özellikle bağ evlerinin, bahçelerin, arazilerin fiyatlarında bir artış yaşandı. Bu artışın da bir şekilde el birliği ile engellenmesi gerekiyor. Konut satışları depremden sonra bir süre durağanlaşmıştı. Bu sene Gaziantep için tapuda yapılan işlem sayısı, geçen yıla göre yüzde 40 azalarak 9 bin civarında gerçekleşti. Şu sıra biraz daha rayına oturdu. Ancak konuta erişimin de kolaylaştırılması için vatandaşın kredi desteğine ihtiyacı var" dedi.