Deprem Sonrası Üretim Sektörü Yol Haritası Tanıtılacak

11 ilde yaşanan deprem felaketinin ardından hazırlanan ve bölgedeki imalat sanayinin kısa, orta ve uzun vade yol haritasının yer aldığı, 'Üretim Sektörünün Deprem Etki Analiz ve Raporlama Çalışması' Ankara'da düzenlenecek lansman toplantısı ile tanıtılacak.

11 ilde yaşanan deprem felaketinin ardından hazırlanan ve bölgedeki imalat sanayinin kısa, orta ve uzun vade yol haritasının yer aldığı, "Üretim Sektörünün Deprem Etki Analiz ve Raporlama Çalışması" Ankara'da düzenlenecek lansman toplantısı ile tanıtılacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) hizmet binasında düzenlenecek olan ve deprem bölgesi için kritik öneme sahip olan projenin tanıtımı üst düzey katılımla gerçekleştirilecek.

2 Ekim'de düzenlenecek programa; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İlgili Bakanlıklar, Gaziantep ve deprem bölgesinden beş ilin Valileri, Belediye Başkanları, Oda, Borsa, OSB Başkanları, Büyükelçiler, TSE, KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, STK'lar, uluslararası kuruluşların temsilcileri, Türkiye'nin çeşitli illerinden kurum ve kuruluşların yöneticileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katılacak.

GSO ve IOM iş birliğinde hazırlanan proje ile depremden etkilenen 11 ilden 5 tanesi için (Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Antakya illeri) üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile bunların çalışanlarının yaşanan depremlerden etkilenme durumlarını sahada yapılan çalışmalarla ortaya koyan rapor ve bu illerle birlikte bölgenin sanayi temelli yapılanma ve iyileştirme süreçleri paylaşılacak.

En ihtiyaç duyulan zamanda sahada yürütülen çalışmalarla, geleceğe yönelik sistematik bir anlayışla imalat ve istihdama yönelik hazırlanan raporun bölge sanayisine yön vereceğini kaydeden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Hazırlamış olduğumuz yol haritasının, depremden büyük yara alan bölgemizin ayağa kalkmasına, üretim ve istihdamın sürdürülerek yeniden kalkınmasında belirleyici olacağına inanıyoruz. Bölgenin en büyük üretim, ihracat ve istihdam merkezi olan Gaziantep ve bölge illerimizle biz yarınlarımız için bu yolda yürümeye hazırız" diye konuştu. - GAZİANTEP