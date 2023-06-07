Karmod Genel Müdürü Abdullah Yüceer, deprem sonrası prefabrik çelik ev taleplerinde rekor artış yaşandığını ve günlük ortalama 1000 adete yakın ev talebi geldiğini açıkladı. Güvenli konut modeli, hızlı üretim ve kurulum avantajı prefabrik evlere olan talebi artırıyor.

Karmod Genel Müdürü Abdullah Yüceer, deprem sonrası prefabrik çelik ev taleplerinde rekor artış yaşandığını ve çağrı merkezine günlük ortalama 1000 adete yakın ev talebi geldiğini ifade etti.

Karmod açıklamasına göre, güvenli konut modeli, hızlı üretim ve kurulum avantajı prefabrik evlere olan talebi artıran temel etkenler arasında sayılıyor.

Hazır zemin betonu üzerine Türkiye'nin her yerinde firma uzmanlarınca 64 m2 evin kurulumu iki gün gibi kısa bir zamanda tamamlanabiliyor. Ev içi zemin şapı ve fayans uygulamaları sonrası yine ortalama iki günde evin boyası tamamlanarak oturuma hazır hale getiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüceer, talep artışıyla birlikte günlük prefabrik ev üretimlerini 500 adete kadar yükselttiklerini vurguladı.

Özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlardan deprem sonrası gelen taleplerde büyük artış yaşandığını belirten Yüceer, "Yüzyılın felaketi olarak yaşadığımız Kahramanmaraş depremleri özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımızda endişeye yol açtı. Son dönemde en çok talep özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımızdan geliyor.

Prefabrik ev alma nedenleri arasında hemen hemen hepsi deprem endişesini vurguluyor. Her biri oturdukları şehre yakın lokasyonlarda sahip oldukları arsalara veya köylerine prefabrik çelik ev yaptırmak istiyor. Bu süreçte lüks konut talebinde depreme dayanıklı çelik konstrüksiyon villa da ilgi görüyor." açıklamasını yaptı.

Yüceer, "Deprem öncesi pandemi sürecinin oluşturduğu atmosferde prefabrik çelik evlere yine yoğun talep oluşmuştu. Ancak deprem sonrası bu talep katlanarak arttı. Deprem öncesi merkezimiz günlük ortalama 200 çağrı alırken bu rakam 1000'i bulmuş durumda.

Talebe cevap verebilme adına biz de önemli planlamalar yaptık. Prefabrik ev üretimimizde gece vardiyasına da başladık. Son aşamada 64 m2 2+1 prefabrik ev baz alındığında günlük üretimimiz 500 adede ulaşmış bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Prefabrik çelik evlerin ekonomik sosyal toplu konut projelerinde de talep gördüğünü belirten Yüceer, "Prefabrik çelik evler fiyat ekonomisiyle öne çıktığından özellikle sosyal toplu konut projelerinde tercih ediliyor. Proje yatırımcılar prefabrik ev tercihiyle hem konut maliyetlerinden hem de hızlı üretim avantajlarından yararlanıyor." dedi.