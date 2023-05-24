Deprem sonrası Diyarbakır'da dev yatırım: 10 bin kişi iş sahibi olacak Diyarbakır'da 560 milyona alınan atıl arazi 10 bin kişiye ekmek kapısı olacak Diyarbakırlı iş adamı Mustafa Çubuk, arkadaşlarıyla yaptıkları istişare sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ihale ile...

Deprem sonrası Diyarbakır'da dev yatırım: 10 bin kişi iş sahibi olacak

Diyarbakır'da 560 milyona alınan atıl arazi 10 bin kişiye ekmek kapısı olacak

DİYARBAKIR - Diyarbakırlı iş adamı Mustafa Çubuk, arkadaşlarıyla yaptıkları istişare sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ihale ile 560 milyon liraya mal olan atıl durumdaki arazi üzerine sanayi bölgesinin sözleşmesi taraflar arasında imzalandı. Bölgedeki yatırımın faaliyete girmesiyle 10 bin kişi iş sahibi olmuş olacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde çalışmalar ve yatırımlar devam ediyor. Depremden etkilen illerden olan Diyarbakır'da da Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde TOKİ konutları yapımı devam ederken, Karacadağ bölgesi olan TOKİ konutlarının tam karşısında bin dönümlük atıl arazi ihaleye çıkartıldı.

Yaklaşık 40 yıldır ailesiyle İstanbul'da olan Mustafa Çubuk, son 3 yıldır doğduğu şehre dönerek yatırım hamleleri yaptı. Çubuk, arkadaşlarıyla yaptıkları istişare sonucu bakanlık tarafından ihaleye çıkartılan bin dönümlük araziyi ihale ile 560 milyon liraya aldı.

Dün, S.S Diyarbakır Hurdacılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Çubuk ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğündeki sözleşme taraflar arasında imzalandı. Deprem sonrası atılan bu adım ile sanayi bölgesi olacak yerde okuldan, sosyal donatılara, sanayi tesislerine kadar inşa edilip yaklaşık 10 bin kişiye iş kapısı açılmış olacak.

Arkadaşlarıyla toplantı yaptıklarını belirten Mustafa Çubuk, Diyarbakır için nasıl bir yatırım yapabilir değerlendirmesinden sonra bir kooperatif kurduklarını söyledi.

"10 bin kişi iş sahibi olacak"

Karacadağ bölgesinde bin dönüm arazi olduğunu aktaran Çubuk, "Şu anda TOKİ konutlarının yapılacağı Oğlaklı köyündeki hazine arazisi için bakanlığımıza müracaat ettik. Araziyi ihale yoluyla aldık. Bugünde sözleşmesini yaptık. Burada yaklaşık olarak 10 bin kişi iş sahibi olacak. Bu projemizde iş yerleri olacak. Benzin istasyonu, hastane, okul, geri dönüşüm tesisleri olacak. Bir şehirde bulunması gereken her şey olacak" dedi.

"Bin üyemizle beraber oraya çok güzel bir sanayi kuruyoruz"

Alanın tarım arazisi olmadığının altını çizen Çubuk, "Yüzyıllardır o bölgede böyle bir işyeri kurulmamış. Şu anda bin üyemiz var. Bin üyemizle beraber oraya çok güzel bir sanayi kuruyoruz. Sanayi Kooperatif Başkanı olarak elimizden gelen bütün yatırımları yapıyoruz. Bütün iş adamlarına da sesleniyorum. Batıda olan, herkes gelsin. Diyarbakır'ımız çok güzel. Herkesi gelip burada güzel yatırımlar yapsın. İnsanlarımız iş sahibi olsun. Diyarbakır'ımızda çok güzel bir huzur var. Arkadaşlarımızla birlikte böyle bir yatırım yapıyoruz" diye konuştu.

"Depremden sonra böyle bir adım atılması çok güzel bir şey"

Bölgede buna benzer yatırımlar olması gerektiğini kaydeden Çubuk, "Karacadağ bölgesinde hiçbir yatırım yapılmamıştı. 10 bin insan iş sahibi olacak. Biz gelip böyle bir öncülük yaptık. İnşallah bundan sonra da devam gelir. Depremden sonra böyle bir adım atılması çok güzel bir şey. Bir sürü insanımız evsiz, işsiz kaldı. Böyle bir işin olması çok güzel oldu. Bu konuda devlet büyüklerimizden de destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.