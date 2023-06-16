deprem bölgesine ekonomik ve sosyal desteğini sürdürüyor

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, "Türkiye Vodafone Vakfı olarak Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile iş birliği başlattık. Bu iş birliği kapsamında Adıyaman'da, Nurdağı'nda ve Hatay'da merkezler açıyoruz.

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, "Türkiye Vodafone Vakfı olarak Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile iş birliği başlattık. Bu iş birliği kapsamında Adıyaman'da, Nurdağı'nda ve Hatay'da merkezler açıyoruz. Bu merkezlerle amacımız, afet bölgesindeki çocuklarımıza, onların ebeveynlerine ve genç kadınlara destek olmak." dedi.

Türkiye Vodafone Vakfı ile AÇEV, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından bölgede yaşayanların desteklenmesi amacıyla yeni bir proje hayata geçirdi.

Proje kapsamında Adıyaman, Gaziantep ve Hatay'da kurulacak Çocuk ve Aile Merkezleri'nde çocuklar, ebeveynler ve kadınların psikososyal yönden desteklenmesi, anne babaların ebeveynlik rollerinde güçlendirilmesi ve bu süreçte çocuklarını destekleme becerileri kazanması, genç kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Merkezlerde konteyner kentte yaşayan tüm çocukları kapsayabilmek amacıyla oyuncak ve kitap kütüphanesi kurulacak, 3-4 ve 5-6 yaş gruplarına yönelik oyun ve sanat odaklı çalışmalar yapılacak, ebeveynlerin iyi olma hallerini ve çocuklarla iletişimlerini destekleyecek oturumlar gerçekleştirilecek, konteyner kentte yaşayan genç kadınlara yönelik destek ve güçlendirme programları yürütülecek.

Projeyle bir yılda 4 bin 500 çocuk ve ebeveyn ile 2 bin 500 genç kadına erişilmesi hedeflenirken, ilk merkez Adıyaman'da açıldı. Açılış törenine Adıyaman koordinatör merkez valisi Ali Mantı, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, AÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ayşecan Özyeğin Oktay ve AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt katıldı.

"Bölgede konteyner kentler kaldıkça, biz de burada olmaya devam edeceğiz"

Açılışta projeye ilişkin bilgi veren Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, AÇEV'le başlattıkları iş birliği kapsamında Adıyaman'da, Nurdağı'nda ve Hatay'da merkezler açacaklarını, bu merkezlerle afet bölgesindeki çocuklara, onların ebeveynlerine ve genç kadınlara destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

Bölgede ekonomik yaşamın dışında sosyal hayatın da güçlenmesinin çok büyük önem taşıdığına, burada da kurumlara önemli görevler düştüğüne işaret eden Aksoy, kendilerinin de bu sorumluluk çerçevesinde hareket ettiklerini dile getirdi.

Aksoy, çok sayıda projeyle bölgeye destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirterek, bölgede hayat normal normale dönene dek burada olacaklarını söyledi.

Dayanışma ve yardımlaşmanın öneminin her zamankinden daha fazla arttığı bir dönem olduğuna dikkati çeken Aksoy, şunları kaydetti:

"Afet bölgesinde çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Şimdi de AÇEV iş birliğiyle hem çocuklara ve ebeveynlerine hem de kadınlara yönelik kapsamlı bir projeye imza atıyoruz. Proje kapsamında açacağımız merkezlerde afetten etkilenen çocuk ve kadınların desteklenmesi ve güçlenmesine yönelik pek çok çalışma yapılacak. Ayrıca, bu merkezlerde AÇEV'in bilimsel temelli eğitim programlarının yanı sıra Türkiye Vodafone Vakfı'nın 'Yarını Kodlayanlar', 'Dijital Benim İşim' ve 'Kırmızı Işık' gibi mevcut projeleri de uygulanacak.

Projenin ilk yılında hedefimiz, 4 bin 500 çocuk ve ebeveyn ile 2 bin 500 genç kadına ulaşmak. Türkiye Vodafone Vakfı olarak bu merkezleri 2 yıl boyunca desteklemeyi hedefliyoruz. Bu projeyle, bölgede önemli bir sosyal ihtiyaca cevap vereceğimize inanıyoruz. Bölgede konteyner kentler kaldıkça, biz de burada olmaya devam edeceğiz. Tüm imkanlarımızı kullanarak elimizden gelenin en iyisini yapmayı sürdüreceğiz."

Aksoy, deprem bölgesinde yaptıkları çalışmaların süreceğine vurgu yaparak, "İstihdam projemiz kapsamında afetzedelere ve yakınlarına işe alım programlarımızda öncelik tanıyoruz. Amacımız 1 yıl içinde bölgedeki 650 kişiye ilave istihdam sağlayabilmek." dedi.

"İlk merkezimiz burası oldu, temmuz ayı başına kadar diğer merkezlerimizi de açmayı hedefliyoruz"

AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt da, proje ile hem çocukları hem anne babaları hem de genç kadınları destekleyeceklerini söyledi. Bundan sonraki hayatlarını güçlendirme konusunda deprem bölgesindekilere ellerinden gelen desteği vereceklerini aktaran Başyurt, başta çocuklar olmak üzere depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve uzun vadede iyi olma hallerini destekleyebilmek için kalıcı yapıların ve hizmetlerin inşasına odaklandıklarını aktardı.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordinasyon ve iş birliği içinde, Türkiye Vodafone Vakfı'nın değerli destekleri ile faaliyete geçirmek için yola çıktıkları, çocuk, ebeveyn ve kadın dostu merkezlerin ilkini Adıyaman'da hizmete açmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını bildiren Başyurt, şunları söyledi:

"İlk merkezimiz burası oldu, temmuz ayı başına kadar diğer merkezlerimizi de açmayı hedefliyoruz. İlk aşamada da bir yaz anaokulu programı ile çocuklarımızla hemen buluşma amacındayız. Merkezimizin, bölgede yaşayanlar için güvenli, geliştirici ve birleştirici bir alan olmasını umuyoruz.

Özellikle yaşamın altın yılları olarak adlandırılan ve beyin gelişiminin en hızlı olduğu okul öncesi yaş grubundaki çocuklar, afetlerin olumsuz sonuçları karşısında savunmasız kalıyor. AÇEV olarak, erken çocukluk alanındaki uzmanlığımız, deneyimimiz ve yetkinliğimizle merkezlerimizde de önceliğimiz, bu yaş grubundaki çocuklar ve aileleridir.

Depremlerin etkilediği bölgelerde etkin, uzun vadeli ve bilime dayanan bakış açısıyla çocukların, ailelerin ve kadınların yanında olmaya devam edeceğiz."

Bilimsel temelli programlar düzenlenecek

Açılışta verilen bilgiye göre, Türkiye Vodafone Vakfı ve AÇEV iş birliğiyle açılacak Çocuk ve Aile Merkezlerinde 4 çocuk oyun odası, oyuncak ve kitap kütüphanesi, yetişkin ve teknoloji sınıfı gibi alanlar olacak.

Çocuk oyun odasında, çocukların öğrenme kapasitesini destekleyecek sanat, dramatik oyun, blok, kitap gibi farklı etkinlikler düzenlenecek. Bununla birlikte, merkezlerde konteyner kentteki tüm çocukların faydalanabileceği, içinde oyuncak ve kitapların olduğu ayrı bir kütüphane bulunacak. Burada çocukların bir yetişkin gözetiminde hem serbest zaman geçirmesi, hem de yaşlarına uygun kitap alanından faydalanması sağlanacak.

Merkezlerde ayrıca, Türkiye Vodafone Vakfı'nın "Yarını Kodlayanlar" eğitimlerinin verileceği bir teknoloji sınıfı da bulunacak. Vakfın "Dijital Benim İşi" ve "Kırmızı Işık" gibi diğer projeleri de merkezlerde yapılacak çalışmaların bir parçası olacak.

Çocuk ve Aile Merkezlerinde tamamıyla uzman kadroların desteğiyle, depremden etkilenenlerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmuş bilimsel temelli programlar uygulanacak.

Programlarla, çocukların bu süreçteki öğrenme kayıplarını telafi edebilmek, ebeveynlere çocuklarını destekleme becerileri kazandırabilmek ve genç kadınların güçlenebilmeleri hedefleniyor.

Teknoloji sınıflarında 7-14 yaş çocuklara kodlama eğitimi verilecek

Merkezlerde, konteyner kentte yaşayan tüm yaş grubu çocukları kapsayabilmek amacıyla oyuncak ve kitap kütüphanesi kurulacak. Daha büyük yaş gruplarının okulda olacağı süreçte, 3-4 ve 5-6 yaş çocuklara yönelik, yarı yapılandırılmış, odağında oyun ve sanat odaklı etkinliklerin bulunduğu günlük akışlar oluşturulacak. Çocuklar, sabahçı ve öğlenci olarak iki farklı grup halinde 5 gün boyunca merkezden faydalanabilecek.

Ebeveynlerin iyi olma hallerini destekleyebilmek ve çocuklarıyla iletişimlerinde yol gösterici olacak konularla ilgili sohbet edebilmelerini sağlayabilmek üzere yetişkin eğitimcisiyle birlikte çalışacakları yapılandırılmış bir program sunulacak.

Aynı zamanda kadınların iyi olma hallerini destekleyerek yaşamlarının bundan sonraki kısmına yön vermelerine katkı sunacak oturumlar düzenlenecek.

Merkezlerde yer alacak teknoloji sınıflarında 7-14 yaş çocuklara gönüllü eğitmenlerin desteği ile kodlama eğitimi verilecek. Bu eğitimlerde çocuklar, programlama hakkında fikir sahibi olma, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma ve kendi oyunlarını üretme imkanı bulacak.