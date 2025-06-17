Deprem Bölgesindeki İstihdam Artışı, Afet Öncesi Seviyeyi Geçti

Deprem bölgesindeki 11 il ile Mersin, Bingöl ve Tunceli dahil edildiğinde, istihdam tüm sektörlerde afet öncesi seviyeyi aştı.

AA muhabirinin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının, "İş Gücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi-2025 1. Çeyrek Raporu"ndan derlediği verilere göre, bu yılın birinci çeyreğinde toplam istihdam, 31 milyon 929 bin kişi oldu. İstihdam artışları ağırlıklı olarak toptan ve perakende ticaret ile inşaat sektörlerinden geldi.

İlk çeyrek itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış tarımın toplam istihdamdaki payı yüzde 14,3, sanayinin yüzde 20,8, inşaatın yüzde 6,6, hizmetler sektörünün yüzde 58,2 olduğu görüldü.

Söz konusu dönemde kamu istihdamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artarak, 5 milyon 244 bine yükseldi. Kamu istihdamının toplam istihdam içindeki payı ise birinci çeyrek itibarıyla yüzde 16,2 düzeyinde gerçekleşti.

Deprem bölgesinde istihdam kayıpları sınırlı düzeyde kaldı

Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'yı kapsayan bölgede alınan tedbirler ve yeniden inşa faaliyetleri ile istihdam azalışı sınırlı düzeyde kaldı.

Bölgedeki kayıtlı istihdam, 2023'te sınırlı artış gösterirken, 2024 yılı itibarıyla işgücü ve istihdamın yeniden artış eğilimine girdiği ve depremden en fazla etkilenen illerde istihdam seviyesinin, afet öncesi düzeyin üzerine çıktığı görüldü. Bölgedeki 11 ilin tamamı dikkate alındığında, istihdam artış eğiliminin de Türkiye'nin geri kalanına yaklaştığı belirlendi. 2022'de bölgede işgücü ve istihdam yüzde 2,9 ve yüzde 5,5 artarken, deprem illeri haricindeki artış sırasıyla yüzde 4,3 ve yüzde 6,2 oldu.

Deprem bölgesindeki 11 il ile Mersin, Bingöl ve Tunceli dahil edildiğinde, tüm sektörlerin afet öncesi istihdam seviyesinin üzerine çıktığı belirlendi.

Yeniden imar faaliyetlerinin etkisiyle, bölgedeki inşaat sektörü istihdamı 2022'ye göre yüzde 39,6 artış gösterdi. Böylece, 2022'de toplam inşaat istihdamının yüzde 18,8'ine sahip olan bölge, son iki yıldaki inşaat istihdam artışının yüzde 43,5'ini (137 bin) sağladı. Sanayi ve hizmetler sektörlerindeki artışlar ise sırasıyla yüzde 0,3 (3 bin) ve yüzde 4,2 (111 bin) oldu. Deprem bölgesi haricinde söz konusu artışlar, yüzde 1,4 ve yüzde 9,5 olarak gerçekleşti.

Depremin yaşandığı yılda, deprem bölgesindeki tarım istihdam endeksi 92,8 iken, bu endeks geçen yıl 100,3'e çıktı. Söz konusu dönemde sanayi istihdam endeksi 100'den 100,3'e, inşaat istihdam endeksi 112,6'dan 139,6'ya, hizmetler istihdam endeksi 98,5'ten 104,2'ye yükseldi. Geçen yıl deprem bölgesi hariç Türkiye'de tarım sektörü istihdam endeksi ise 98,9, sanayide 101,4, inşaatta 111,9, hizmetlerde 109,5 olarak kayıtlara geçti.