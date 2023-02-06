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Deprem bölgesindeki firmaların reeskont ve yatırım avans kredi ödemelerinin vadesi uzatıldı

Ekonomi Haberleri

Deprem bölgesindeki firmaların reeskont ve yatırım avans kredi ödemelerinin vadesi uzatıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), deprem bölgesindeki firmaların reeskont kredileri ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) geri ödemelerinin vadelerinin uzatıldığını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), deprem bölgesindeki firmaların reeskont kredileri ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) geri ödemelerinin vadelerinin uzatıldığını bildirdi.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki firmaların reeskont kredileri ile YTAK geri ödemelerinin vadelerinin uzatılması konusunda bazı kararlar alındı.

Bu kapsamda Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa olmak üzere deprem bölgesindeki illerde kurulu firmaların 6 Şubat-30 Nisan dönemindeki ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri ile YTAK geri ödemelerine 180 güne kadar faizsiz olarak vade uzatımı imkanı tanındı.

6 Şubat öncesinde kullanılmış ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine ise 6 ay ilave ihracat ve döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü kapatma süresi verildi.

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Kaynak: AA / Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat TCMB Ekonomi Haberler

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