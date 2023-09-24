Deprem Bölgesindeki Esnaf ve Sanatkarlara Faiz İndirimli Kredi Desteği

TİCARET Bakanlığı, ağustos sonu itibariyle, deprem bölgesindeki 20 bin 498 esnaf ve sanatkara, Halkbank tarafından 5 milyar lirayı aşan tutarda faiz indirimli kredi kullandırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ahiliğin günümüzdeki temsilcileri esnaf ve sanatkarların, iktisadi hayata uyum sağlaması, ticari hayatta aktif rol alması ve ekonomik büyümeye katkılarının her geçen gün artması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Esnafı destekleme amacıyla kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalara ilişkin, "2002 yılında mali imkanlar ölçüsünde esnaf ve sanatkarlara 151 milyon lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırılmışken, 2003 yılından bugüne kadar bu kapsamda kullandırılan kredilerin toplam tutarı 416 milyar liraya yaklaşmış bulunmaktadır. 2002 yılında faiz indirimli kredilerin sübvansiyonu için Hazinemizce tahsis edilen kaynak 50 milyon lira iken, 2003 yılından bugüne kadar kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının bir sonucu olarak yüzde 500 artışla tahsis edilen kaynak tutarı 246,5 milyar liraya yaklaşmıştır. 2002 yılında esnaf ve sanatkarlara Halkbank tarafından 5 bin liraya kadar limitli faiz indirimli kredi kullandırılabiliyorken, bugün işletme kredilerinde üst limit 500 bin liraya kadar yükseltilmiştir. Esnaf ve sanatkarlarımız, iş yeri edindirme ve taşıt edindirme kredilerinde ise 1,5 milyon liraya kadar finansmana erişebilme imkanı bulunmaktadır" denildi.

'ESNAFA 131,7 MİLYAR LİRA KREDİ KULLANDIRILDI'

6 Şubat'taki deprem felaketinin ardından esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi geri ödemelerine 6 ay erteleme imkanı getirildiği belirtilerek, "Ardından ikinci 6 ay için de uzatma imkanı sağlanmıştır. Yaşanan felaket sonucu esnaflarımızın kredi ve kefalet kooperatiflerine olan gecikmiş borçlarının faizleri silinerek anapara ödemelerine de erteleme imkanı sağlanmıştır. Ağustos sonu itibariyle, deprem bölgesindeki 20 bin 498 esnaf ve sanatkara Halkbank tarafından 5 milyar lirayı aşan tutarda faiz indirimli kredi kullandırılmıştır. 31 Ağustos itibariyle esnafa 131,7 milyar lira tutarında kredi kullandırılmıştır. Tüm bu çalışmalarımız ile birlikte kredi ve kefalet kooperatifçiliği sistemimiz dünyada örnek olarak gösterilen bir sistem haline gelmiş olup, sayısı bine ulaşmış bulunan kredi ve kefalet kooperatiflerimizce esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet verilmeye devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.