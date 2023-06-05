Deprem Bölgesindeki Çiftçiler Buğday Fiyatının Açıklanmasını Bekliyor

DİLAN KUTLU

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde üreticiler, buğday fiyatının açıklanmasını bekliyor. Bahçe Ziraat Odası Başkanı Fatma Şahin, "Hububatta hasat yapılmadan önce fiyatın açıklanması çiftçinin yararına. Biz de çiftçilerimiz de aynı beklenti içerisinde. Burada diğer fırsatçılar ortaya çıkıyor. Her çiftçinin deposu yok. Deprem bölgelerinde birçok insanın evi yıkılmış; buğdayı, arpayı koyacak yeri yok. Deprem bölgesi için fiyatın bir an önce açıklanması daha ciddi önem arz etmekte. Çiftçinin girdi maliyetleri ve deprem bölgesi olunca diğer maliyetleri de düşününce kilosu 13 lira düşünüyoruz" dedi.

Fatma Şahin, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki çiftçilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. Şahin, şöyle konuştu:

"BÜYÜKBAŞ HAYVAN KAYIPLARIMIZ OLDU. NEREDEYSE TÜM AHIRLAR YIKILDI: Nurdağı'na sınır köylerimizde büyükbaş hayvan kayıplarımız oldu. Neredeyse tüm ahırlar yıkıldı ve zarar gördü diyebilirim. Diğer taraflara bakarak yine iyiyiz ama o süreçten bu yana doğal afetler, dolu gibi yağışların da zararını gördü çiftçi. Yaralar hızla sarılmaya çalışılsa da çiftçinin durumu biraz daha zor. Çünkü raporların hazırlanmasında ve ilgili makamlara gönderilmesinde gecikme var. Bu süreçte doğrudan çiftçiye yarar halinde ya da sorununu çözme noktasında yetişilemiyor. Allahtan bahar ayı. Şu an çayırda, merada otlanıyor hayvanlar. Açıkta kalabiliyor.

BUĞDAYCIK GÖLETİ'NDE AĞIR HASAR OLDUĞU İÇİN ÇİFTÇİLER SULAMA YAPAMIYOR: Biz istiyoruz ki buralarda, kırsal yerlerde çiftçilerimize öncelik verilsin. Osmaniye'de sebze üreten çiftçilerimiz, Buğdaycık Göleti'nde ağır hasar olduğu için şu anda sulama yapamıyor. Çiftçiler, sondaj vurmak zorunda kaldılar. Sondaj maliyetleri var, fide maliyetleri var. Doludan dolayı çilekler zarar gördü.

EKİM ALANLARINDA GERİLEME VAR: Ekim alanlarında gerileme var, mısırdan tutun da sebzeye kadar. Oysa Bahçe ilçesinde gerçekten sebze yetiştiriciliği yapılmakta. Ne yazık ki sebzeciliğin yapıldığı alandaki göletin zarara görmesi sulamada sorun yarattı. Bu üretimimiz geriledi. Bahçe ilçesi hem Nurdağı'ndan hem Islahiye'den göç alan ilçe. Yayla konumunda olması, diğer deprem bölgelerine göre biraz daha az hasarlı olması göçe sebebiyet veriyor.

DEPREM BÖLGELERİNDE ÇİFTÇİNİN BUĞDAYI, ARPAYI KOYACAK YERİ YOK: Hububatta hasat yapılmadan önce fiyatın açıklanması çiftçinin yararına. Biz de çiftçilerimiz de aynı beklenti içerisinde. Burada diğer fırsatçılar ortaya çıkıyor. Her çiftçinin deposu yok. Deprem bölgelerinde birçok insanın evi yıkılmış; buğdayı, arpayı koyacak yeri yok.

FİYAT 13 TL OLMALI : Deprem bölgesi için fiyatın bir an önce açıklanması daha ciddi önem arz etmekte. Çiftçinin girdi maliyetleri ve deprem bölgesi olunca diğer maliyetleri de düşününce kilosu 13 lira düşünüyoruz."