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Deprem Bölgesindeki Bankacılık Hizmetleri Kesintisiz Sürdürülüyor

Deprem Bölgesindeki Bankacılık Hizmetleri Kesintisiz Sürdürülüyor

Ekonomi Haberleri

Türkiye Bankalar Birliği, deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Bölgede 891 şubeden 709'unun hizmet vermeye devam ettiği belirtilirken, 3 bin 994 ATM'nin 3 bin 767'sinin aktif olduğu kaydedildi.

Türkiye Bankalar Birliği bankacılık sektörünün, deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada, bölgede 891 şubeden 709'unun hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, 3 bin 994 Atm'nin 3 bin 767'sinin aktif olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bölgede 48 mobil şube ve 86 konteyner şube hizmet vermektedir. 22 Haziran-15 Haziran tarihleri arasında 6 şube daha hizmet verebilir hale gelirken, ATM sayısı 25 adet azalmıştır. 17 Şubat-22 Haziran arasında ise toplam 200 şube, 509 ATM ve toplam 85 adet mobil veya konteyner şube devreye girmiştir."

Toplam şube sayısıYerinde hizmet veren şube sayısıToplam ATM sayısıFaaliyet gösteren ATM sayısıMobil şube sayısıFaaliyet gösteren konteyner şube sayısı
Adana21819396391770
Hatay114634373911729
Osmaniye352617716235
Kahramanmaraş7144317290520
Gaziantep14512566262658
Kilis99464000
Malatya544025424118
Adıyaman3723139132411
Diyarbakır918040138821
Şanlıurfa756938637132
Elazığ423721220912
Toplam8917093.9943.7674886

Kaynak: AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği ATM Ekonomi Haberler

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