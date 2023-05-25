Deprem bölgesindeki 11 ilde elektrik ve doğal gaz borçları silinecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, konut ve iş yeri yıkılan, ağır ve orta hasarlı hale gelen, acil yıkılacak olan elektrik ve doğal gaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedelleri silinecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, konut ve iş yeri yıkılan, ağır ve orta hasarlı hale gelen, acil yıkılacak olan elektrik ve doğal gaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedelleri silinecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen olağanüstü hal kapsamında afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde konutu ve iş yeri yıkılan, acil yıkılacak olan, ağır veya orta hasarlı hale gelen elektrik ve doğal gaz abonelerinin 6 Şubat 2023'e kadar tahakkuk etmiş ancak tahsil edilememiş tüketim tutarlarıyla son okuma tarihinden 6 Şubat'a kadarki döneme ait tüketim tutarları ve bu abonelerin varsa daha önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş faturaları ile bunların ferileri, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'nin özelleştirilmesi öncesindeki dönemden kalan ve özelleştirme işlemleri sırasında şirketin alacağı olarak devredilen tüketim tutarları terkin edilecek.

Yasal olmayan yollarla yapılan elektrik ve doğal gaz tüketimleri ile kamu tüzel kişiliğini haiz aboneler ve genel aydınlatma aboneleri tebliğ kapsamı dışında tutulacak.

İlgili şirketler, konut ve iş yerlerine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili birimlerinden, tescilli yapılara ilişkin ise Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimlerinden edindikleri hasar durum bilgilerine göre tüketim giderleri terkin kapsamına alınacak tüketim yerlerini belirleyecek.

Ölçümü tek sayaçtan yapılan birden çok tüketim yerinin farklı binalarda bulunması ve bu tüketim yerlerinin herhangi bir kısmının orta hasarlı, ağır hasarlı, acil yıkılacak veya yıkılmış olması durumunda da sayaca bağlı tüketimin tamamı terkin edilecek.

Bu kapsamda, 6 Şubat öncesinde tahakkuk etmiş ancak tahsilatı gerçekleştirilmemiş son fatura ile varsa daha önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş tüketim faturaları, son faturaya esas son endeks okuma tarihinden 6 Şubat'a kadar gerçekleşen ancak tahakkuka dönüşmemiş tüketimlere ilişkin faturalar ve bu tarih öncesindeki herhangi bir döneme ilişkin ve tahakkuka bağlanmasına rağmen tahsilatı gerçekleştirilmeyen ek tüketim faturaları silinecek.

Ayrıca, 6 Şubat öncesi son faturaya esas son endeks okuma tarihinden 6 Şubat'a kadar gerçekleşen ancak tahakkuka dönüşmemiş tüketimler, varsa sayaç endeks değerleri esas alınarak, sayaç değerlerinin okunamaması durumunda geçmiş yılın aynı dönemine ilişkin tüketim miktarı esas alınmak suretiyle, geçmiş yılın aynı dönemine ilişkin tüketim miktarı yoksa tahmini tüketim değeri belirleme metodolojisi çerçevesinde tespit edilerek faturalandırılacak.

Söz konusu tüketimler, varsa sayaç endeks değerleri esas alınarak, sayaç değerlerinin okunamaması durumunda ise Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği kapsamındaki metodoloji çerçevesinde tespit edilerek hesaplanacak.

Belirlenen esaslara göre, 6 Şubat öncesine ait olup da 6 Şubat sonrasında ilgililerince tutarı ödenmiş olan faturalar terkin edilmeyecek ve bu faturalar için hak talebinde bulunulamayacak. Yapılmış olan bu tür ödemeler, tebliğin yayımı tarihi öncesinde şirketlerce ilgilisine iade edilmişse terkin kapsamında değerlendirilecek.