Deprem Bölgesinde Yerinde Dönüşüm Projesine İlgi Artıyor

Hibe ve kredilerin artırılması, 'Yerinde Dönüşüm'e ilgiyi artırdı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için hayata geçirilen 'Yerinde Dönüşüm' kampanyasındaki hibe ve kredi miktarlarındaki artış, projeye olan ilgiyi artırdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Ekim'de yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerin ayağa kaldırılması amacıyla başlatılan 'Yerinde Dönüşüm' projesindeki hibe ve kredi desteklerinin artırıldığını açıkladı. Daha önce afet konutları için açıklanan 500 bin TL hibe 750 bin TL'ye, 500 bin TL olan kredi miktarı 750 bin TL'ye; iş yerleri için belirlenen 250 bin TL hibe 400 bin TL'ye, 250 bin TL olan kredi miktarı da 400 bin TL'ye çıkarıldı. Ayrıca ahırlı köy evleri için de 750 bin TL hibe, 1 milyon TL kredi desteği sağlanacağı açıklandı. Bakan Özhaseki, 'Yerinde Dönüşüm' projesi kapsamında artırılan hibe ve kredi desteğine vatandaşların gösterdiği ilgi ve memnuniyeti anlatan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda evini, dükkanını yerinde yenilemek ve 'Yerinde Dönüşüm' projesinden yararlanmak isteyen depremzede vatandaşlar, artırılan hibe ve kredilerin kendilerine ilaç gibi geleceğini söyledi. Deprem bölgesinde esnaf olan bir vatandaş, "Bu krediler bize ilaç gibi gelecek. Bize, bu çok büyük bir destek olacak" dedi.