Deprem Bölgesinde KOBİ'lere 450 Milyon Dolarlık Finansman İmkanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası ile hayata geçirilen 450 milyon dolarlık finansman projesi kapsamında, depremde hasar gören KOBİ'lere geri ödemesiz, sıfır faizli ve 36 ay vadeli kredi sağlanacağını açıkladı.

Deprem bölgesinde, KOBİ'lere 450 milyon dolarlık finansman imkanı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası ile hayata geçirilen 450 milyon dolarlık finansman projesi kapsamında; depremde işletmeleri hasar gören küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) 120 bin ile 500 bin lira arasında 3 yıl geri ödemesiz, sıfır faizli ve 36 ay vadeli kredi sağlanacağını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlık'ta gazetecilerle bir araya geldi. Bakan Kacır, 6 Şubat depremlerinde gelir kaybına uğrayan işletmecilere yönelik Dünya Bankası ile beraber hayata geçirilen finansman projesini tanıttı. 450 milyon dolarlık kaynağı, deprem bölgesinde yoğun olarak kullanmak üzere sanayicilerin hizmetine sunacaklarını belirten Kacır, "Az hasar, orta hasar ve ağır hasar görmüşlere baktık. KOBİ'lere yönelik, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) eliyle başlangıçta 450 milyon dolarlık Dünya Bankası kaynağını devreye alıyoruz. Yeni bir kaynak. Geçtiğimiz ay Dünya Bankası Projesi ilan etmiştik, onunla karışmasın. Bu yeni bir kaynak. Çok uygun koşullarda sunacağız" diye konuştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; dezavantajlı grupları desteklemek amacıyla finansman fonlarının yüzde 10'u kadınların sahip olduğu veya yönettiği ettiği KOBİ'lere ayrılacak.