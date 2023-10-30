Deprem Bölgesinde İşveren ve Çalışanların Sigorta Yapılandırma Süresi Uzatıldı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, deprem bölgesindeki illerde işveren ve çalışanların sigorta yapılandırma süresinin uzatıldığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa illeri, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin dışındaki ilçeler ile Sivas ili Gürün ilçesinde işverenlerimiz ve çalışanlarımız 31.10.2023 tarihine kadar 7440 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma müracaatlarını yapabilirler. Ayrıca; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde işverenlerimiz ve çalışanlarımız 29.02.2024 tarihine kadar 7440 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma müracaatlarını yapabilirler. Depremden etkilenen illerimizin ekonomisi ile çalışma hayatını rahatlatmak ve güçlendirmek için vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.