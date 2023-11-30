Deprem bölgesinde 'evlilik kredisi' sevinci

Evlilik kredisinden yararlanabilen evlenmeyi düşünüyor

KAHRAMANMARAŞ - Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta devletin vereceği evlilik kredisi gençlerin yüzünü güldürdü.

Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Fon ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek.

Yeni evlenecek gençlere kredi imkanı sağlayacak ilk imkanlar deprem bölgesi pilot bölge olarak seçildi. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ise gençler evlilik kredisinin haberini sevinçle karşılarken, Vatandaşlar da memnuniyetini dile getirdi.

Esnaf Ahmet Demir, "Devletimize teşekkür ederiz bu rakam yeni evlenen çiftlerimize önemli bir kaynak olur. Çok güzel olacağını düşünüyoruz devletimiz var olsun" dedi.

Bir başka esnaf Ümit Koca ise, "Çok güzel bir çalışma. İmkanlar çok güzel. Kardeşim dahi bu krediyi kullanmak istiyor. Kullanmak isteyip evlenenlerden kullanamayıp kaçıranlar da var" diye konuştu.

Evlenmeyi düşündüğünü ifade eden Ali Arslan ise, "Şuan evlenmeyi düşünmüyorum ancak bu desteklerden faydalanabilirsem evlenmeyi düşünebilirim. Devletimize teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.