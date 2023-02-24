Deprem bölgesinde 'çarklar durmasın' diye karavana Bursa'dan

Bursa Büyükşehir Belediyesi, fabrikaların zarar görmediği ancak işçilerin büyük bölümünün işe gelmediği Hatay'daki MOBSAN Sanayi Sitesi'nde 'üretimin durmaması için' her gün yaklaşık bin 500 işçiye Burfaş aracılığıyla öğle yemeği veriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, fabrikaların zarar görmediği ancak işçilerin büyük bölümünün işe gelmediği Hatay'daki MOBSAN Sanayi Sitesi'nde 'üretimin durmaması için' her gün yaklaşık bin 500 işçiye Burfaş aracılığıyla öğle yemeği veriyor.

Hatay'da depremin yaralarını sarmak adına hayatın her alanına dokunmak için yoğun çaba harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, özellikle kentte sanayi üretiminin durmaması için büyük gayret gösteriyor. Peş peşe gelen depremlerle adeta yerle bir olan bölgede, 100 fabrikada yaklaşık 7 bin kişinin istihdam edildiği Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi (MOBSAN) zarar görmedi. Fabrikaların üretimi için engel bulunmazken, deprem en büyük zararı iş gücüne verdi. Depremde hayatını kaybeden, yaralanan veya başka şehirlere giden işçiler nedeniyle istihdam oranı büyük ölçüde düştü.

Hatay'da yaşamın devam etmesi için üretimin sürmesi gerekirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi 'üretimi teşvik etmek ve sanayi çarklarının dönmesini sağlamak için' MOBSAN'a yemek desteği veriyor. BURFAŞ tarafından sanayi sitesi içinde her öğlen yaklaşık bin 500 işçiye sıcak yemek veriliyor. Öğle yemeğine çıkan işçiler, gruplar halinde BURFAŞ çadırına gelip 'karınlarını doyurduktan sonra' tekrar iş başı yapıyor.

Üretim şart

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti MKYK üyesi Ayhan Salman ve Kestel Belediye Başkanı Önder Tanık ile birlikte öğle yemeği saatinde işçilerle bir araya geldi. Kendi elleri ile yemek dağıtan Başkan Aktaş, ardından işçilere Tarım Peyzaj A.Ş, tarafından hazırlanan meyvelerden ikram etti. MOBSAN'ı kuruluş aşamasından beri bildiğini ve buraya daha önce birkaç kez geldiğini belirten Başkan Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay genelinde 14 bin civarında günlük sıcak yemek dağıtıyoruz. Fabrikaların bir an evvel faaliyete geçmesi, ticaretin canlanması en büyük hedefimiz. Bunun için de MOBSAN'da bin 500 işçimize öğle yemeği veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak işçimize AŞ olmak, sanayimize destek olmak bizim için büyük mutluluk. Yaraları hep beraber saracağız" dedi. - HATAY