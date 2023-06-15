Deprem bölgesinde 11 yeni yer sanayi alanı ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında duyurduğu deprem bölgesindeki 11 yeni yerin sanayi alanı ilan edilmesine ilişkin ayrıntılar belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında duyurduğu deprem bölgesindeki Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'ın bazı ilçelerinde 11 yeni yerin sanayi alanı ilan edilmesine ilişkin ayrıntılar açıklandı. Buna göre 2 bin 430 hektar büyüklüğünde Hatay'ın Belen ve İskenderun ilçelerinde 2, Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Dulkadiroğlu ilçelerinde 2, Gaziantep'in Nizip ilçesinde 3, Oğuzeli ilçesinde 2, Araban ilçesinde 2 alan olmak üzere 11 yeni yer sanayi sahası ilan edildi.

Toplamda 18'e ulaştı

Düzenlemelerle deprem bölgesindeki esnafın ve sanayicinin yeniden ekonomik hayata dahil olabilmesi sağlanacak. Daha önceden ilan edilen 7 sanayi alanıyla birlikte bugüne kadar toplam 3 bin 829,8 hektar büyüklüğünde 18 adet alan 'sanayi sahası' ilan edilmiş oldu.

Bölge ekonomisi yatırımlarla canlanıyor

Deprem bölgesinde Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 167 iş yeri, bin 160 adet geçici konut ve iş yeri, Malatya 2. OSB'de 510 geçici konut ve iş yeri, Kahramanmaraş Merkez Sanayi Sitesi'nde ilk etapta 182 iş yerinin yerinde dönüşümü yapıldı. Kahramanmaraş Altın, Gümüş ve Kıymetli Maden İmalatçıları İhtisas Sanayi Sitesi'nde 325 iş yerinin, Kahramanmaraş Pazarcık Narlı Sanayi Sitesi'nde 51 iş yerinin güçlendirilmesi sağlandı. Antakya Merkez Sanayi Sitesi'nde ilk etapta 95 iş yerinin yerinde dönüşümü, Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nde 76 mevcut iş yerine ilave ara kat yapıldı. Osmaniye Bahçe Sanayi Sitesi'nde 78 iş yerinin yerinde dönüşümü gerçekleştirildi.

Cazibe Merkezleri Programı

"Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar" kapsamında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden önemli ölçüde etkilendiği tespit edilen belirli il ve ilçelerde gerçekleştirilecek yatırımlara daha avantajlı destekler sunularak, bölgedeki istihdam ve yatırım ortamının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Desteklenecek olan yatırım konuları Cazibe Merkezleri Programı'nın halihazırdaki uygulamasına göre daha geniş tutularak, olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ve hızla telafi edilmesi hedefleniyor.

Yapılan düzenlemenin kapsamına asgari 1 milyon 500 bin lira sabit yatırım tutarındaki yeni teşvik belgesi başvurusu kapsamında yapılacak olan yatırımlar, deprem nedeniyle hasar gören yatırımların yerine konulması amacıyla yapılacak yatırımlar ve "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" veya 2018/11201 sayılı "Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar" kapsamında yatırım süresi devam eden ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlar alındı.

3 yıl süreyle uzatıldı

Deprem bölgesindeki 11 il ve Sivas'ın Gürün ilçesinde yapımı devam eden yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin süresi herhangi yeni talep alınmadan 3 yıl süreyle uzatıldı. - ANKARA