Deprem bölgesinde 100 bin lahmacun üretme kararı aldılar

Bir Erzurum markası olan DAYI Kürek Lahmacun, ilk bayi toplantısını Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Bir Erzurum markası olan DAYI Kürek Lahmacun, ilk bayi toplantısını Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirdi. 12 ilde 37 şubeye ulaşan DAYI bayileri, deprem bölgesinde 100 bin lahmacun üretme kararı aldı.

Erzurum'da 2013 yılında M. Zeki Arıcıoğlu tarafından kurulan DAYI Kürek Lahmacun, bugün 12 ilde 37 şubeye ulaştı. 'Lezzet Dayıya Çeker' sloganıyla binlerce yıllık geçmişi olan lahmacunu, kürek konseptiyle lezzet severlerle buluşturan DAYI markası, ilk bayi toplantısını da doğduğu şehir Erzurum'da gerçekleştirdi.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Snowdora Otel'de, DAYI Genel Merkezi yönetimiyle bir araya gelen bayiler, markanın son durumunu, ilerleyen süreçte yapılacak çalışmaları ve proje aşamasındaki yeni konseptin detaylarını görüştü.

"Her geçen zaman daha da büyüyoruz"

DAYI Kürek Lahmacun markasının her geçen zaman daha da büyüdüğünü vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı M. Zeki Arıcıoğlu, "Biz yola Erzurum'dan çıktık. Bugün Ankara, İstanbul, Eskişehir, Trabzon, Giresun, Samsun, Sivas, Karabük Safranbolu, Bursa, Edirne ve Artvin ile DAYI çatısı altında bir araya geldik. Farklı konseptimiz ve lezzet standardıyla bilinen ve aranan bir markayız. Ancak her şeyden önce biz bayilerimizle büyüyen ve gelişen bir aileyiz. Birbirimize duyduğumuz güven ve saygıyla daha da geniş kitlelere ulaşacağız" dedi.

Hatay'a Fırın Kuruluyor

Bu arada DAYI Kürek Lahmacun Bayi toplantısında Erzurum aynı zamanda Bölge Koordinasyon Valisi Okay Memiş'in talebi üzerine Hatay'a taş fırın kurulması kararı alındı. Alt yapısı tamamlanan çalışmayla kentte 100 bin sıcak lahmacun üretimi gerçekleştirilecek. Ülkedeki tüm DAYI bayilerinin destek vereceği çalışmada lahmacunlar ücretsiz olarak dağıtılacak.

İkinci Toplantı Bosna'da

İlk toplantısını Erzurum Palandöken'de düzenleyen DAYI, ikinci buluşma yeri olarak da Bosna Hersek'i belirledi. Markanın yurt dışına açılacağı sinyallerini veren Yönetim Kurulu Başkanı M. Zeki Arıcıoğlu, ilk adımı Bosna'dan atacaklarını dile getirdi. - ERZURUM