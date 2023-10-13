Deprem Bölgesinde 100 Bin Köy Evi Çelikten Yapılacak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Deprem bölgesinde 100 bin köy evimizi çelikten yapacağız. Teslim ettiklerimiz ve yapımına başladıklarımızla birlikte toplam 143 bin 271 köy evi inşa edeceğiz" dedi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından afet bölgesinde yapımı devam eden köy evlerine ilişkin açıklama yaptı. Özhaseki, "Deprem bölgesinde 100 bin köy evimizi çelikten yapacağız. Deprem bölgesinde, yapımını tamamlayıp teslim ettiklerimiz ve yapımına başladıklarımızla birlikte toplam 143 bin 271 köy evi inşa edeceğiz. İleri yapı teknolojisi kullanarak hafif çelikten depreme dayanıklı inşa edeceğimiz 100 bin köy evimizin duyurusu vatandaşlarımızın da yüzünü güldürdü. Onların memnuniyeti bizim de gururumuz oldu. Bir kısmını ahırlı olarak inşa edeceğimiz köy evlerimizi inşallah en kısa sürede tamamlayıp afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi. Özhaseki'nin paylaştığı videoda evlerle ilgili görüşünü dile getiren bir vatandaş, "Vatandaşın evlerine kavuşması adına evlerin çelikten yapılması bizim için de çok iyi olur. Yeni çelik evler daha iyi ve daha güvenli olur. Çelik yapılar bizim için daha güzel olur. Deprem yaşadığımız için evlerimiz çelikten yapıldığı zaman daha rahat uyuyacağız; çünkü yıkılmayacak" ifadelerini kullandı.