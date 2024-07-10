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Deprem Bölgelerine 3,8 Milyar Dolar Kaynak Sağlandı

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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerin yeniden kalkınması için bugüne kadar uluslararası kuruluşlardan toplam 3,8 milyar dolar uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak sağladıklarını açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerin yeniden kalkınması için bugüne kadar uluslararası kuruluşlardan toplam 3,8 milyar dolar uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak sağladıklarını açıkladı.

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinin yeniden kalkınması en önemli önceliklerimizden biridir. Uluslararası kuruluşlardan bölgede kullanılmak üzere bugüne kadar toplam 3,8 milyar dolar uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak sağladık. Bölgenin yeniden inşası için 2023 yılında 1,1 trilyon TL tahsis ettik. Bu yıl da benzer miktarda kaynak aktarımı yapacağız. Depremle ilgili tüm harcamalar Tasarruf Genelgesi kapsamı dışındadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Şimşek Maliye Deprem Politika Ekonomi Güncel Haberler

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