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Deprem, bayram öncesi şehirlerarası seyahati de etkiledi

Deprem, bayram öncesi şehirlerarası seyahati de etkiledi

Ekonomi Haberleri

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, Ramazan Bayramı öncesi şehirlerarası otogarda önceki yıllara göre durgunluk yaşandığı görüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, Ramazan Bayramı öncesi şehirlerarası otogarda önceki yıllara göre durgunluk yaşandığı görüldü.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kalırken, şehirlerarası otogarında önceki yıllara göre durgun yaşandı.

Otobüs firması işletme müdürü Yahya Akar, yıllardır bu işte olduğunu, şu ana kadar sönük bir yıl geçtiğini hatırlamadığını söyledi. Bunun depremden kaynaklı olduğunu aktaran Akar, "Gidiş-gelişlerin bu kadar azalmasının sebebi budur. Başka bir şey düşünmüyorum. Şu anda her zaman olduğu gibi Diyarbakır'a bayram arifesi gelişler var. Bayram sonrası gidişler var. Gelişlerde bu kadar yoğunluk olduğunu görmedim. Tüm firmalar için söylüyorum. Hepsi 10-15 kişiyle gidiyorlar" dedi.

Durumun seçimden de kaynaklı olduğuna dikkat çeken Akar, "Çoğunun seçimi kendi yerinde kullanmak amacıyla gitmeme durumu var. Bunu görüyoruz, servislerde de bellidir. Bilet fiyatları gayet makul. En uzun yolumuz İstanbul'dur, İzmir'dir, Bursa ve Yalova'dır. Bunlar da 650 liradır" şeklinde konuştu.

Yolculardan Özcan Akgüneş ise Antalya'ya çalışmaya gideceğini ifade etti. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ramazan Bayramı Kahramanmaraş Diyarbakır Ekonomi Haberler

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