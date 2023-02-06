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Deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmayacak

Ekonomi Haberleri

Deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmaması yönünde bankalara talimat gönderildiğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmaması yönünde bankalara talimat gönderildiğini duyurdu.

TCMB'nin, deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerine ilişkin duyurusunda, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde meydana gelen depremlere yönelik AFAD ve Kızılay gibi yardım kuruluşlarımız başta olmak üzere deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmaması yönünde Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) üyesi bankalara talimat gönderilmiştir."

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Kaynak: AA / Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kızılay AFAD TCMB Ekonomi Haberler

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