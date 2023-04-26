Denizlili öğrencilerden Hatay'a destek kampanyası

Denizli'de ortaokul öğrencileri depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay için tek yürek oldular.

Denizli'de ortaokul öğrencileri depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay için tek yürek oldular.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen deprem sonrası ülkemiz tek yürek oldu. Deprem sonrası ülke genelinde olduğu gibi ilimizden deprem bölgesi birçok yardım malzemesi gönderildi. Son olarak Sevil Kaynak Ortaokulu anlamlı bir etkinliğe imza attı. Sevil Kaynak Ortaokulu öğretmen, öğrenci ve velileri Hatay ilindeki depremzede vatandaşlarımız için Bayramyeri Meydanında yardım kampanyası düzenlediler. İçinde bulunduğumuz günlerde birlik ve beraberlik adına yapılan böylesine anlamlı bir etkinlikte Sevil Kaynak Ortaokulu öğrencilerini İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yalnız bırakmadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı konuşmasında, "Okulumuz Hatay'da yaşanan deprem etkilenen kardeşlerimiz için destek yardım kampanyası düzenliyor. yardım kampanyasında el emeği ürünler, Bayramyeri Meydanında satışa sunuldu. yardım kampanyasının geliri depremzede kardeşlerimize ulaştırılacak. Yardıma katılanlar hem alışveriş yaparak hem de yardımda bulunarak deprem mağdurlarına destek olmanın mutluluğunu yaşadılar. deprem olduğu andan itibaren ülke olarak yaralarımızı sarmak için tek yürek olduk. Bugün de deprem bölgesindeki ihtiyaçlar istikametinde desteklerimiz devam ediyor. Öğrencilerimizin yaptıkları bu yardım kampanyasına çocuklarımızda yardımlaşma bilincinin artması adına çok çok anlamlı oldu" dedi. - DENİZLİ