Denizli'ye Proje Merkezi kurma eğitimleri devam ediyor

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından hazırlanan 'Güçlenen Esnafıyla Büyüyen Denizli' projesinin eğitimlerine başvurular devam ediyor. Proje Merkezi kurma hedefiyle yola çıkan DESOB, hibe, destek ve teşviklerin yer aldığı proje yazma eğitimleri düzenliyor.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Denizli'ye kurulacak Proje Merkezi projesinde hibe, destek ve teşvikleri kapsayan proje yazma eğitimi kayıtlarının devam ettiğini belirtti.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından hazırlanılarak, onaya sunulan "Güçlenen Esnafıyla Büyüyen Denizli" teknik destek projesinin eğitimlerine başvurular devam ediyor.

Denizli'de Proje Merkezi oluşturması adına önemli bir adım attıklarına dikkat çeken Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, hedeflerinin Denizli'de Proje Merkezi kurmak olduğunu söyledi. Erbeği, "Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak sorunların çözüm noktasında özellikle kaynak sorunu yaşayan herkes için ulusal ve uluslar arası hibe, destek ve teşvikler büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda önce bu destekleri hangi kurumlar, hangi şartlar, nasıl bir proje ile verdiklerini anlamak ve anlatmak adına teknik destek projesi ile eğitim desteği aldık. Denizli Valiliğimiz, Denizli Büyükşehir Belediyemizin de destekleri eğitimlerimizi resmi kurumlarımızdan da katılımlar ile özellikle projelerin sürdürebilirliği açısında ortak proje yürütme konusunu yaygınlaştırmak peşindeyiz. Esnafımız, esnaf olmak isteyen vatandaşımız bu kurumların yürüteceği projelerinden daha çok faydalanması adına bu eğitimi çok önemsiyoruz. Amacımız ilimizde Proje Merkezi kurmaktır" dedi.

Eğitime başvurular devam ediyor

Başvuruların devam ettiği hatırlatan Başkan Erbeği, "Herkese açık olan eğitimlerimizde proje okuma, proje yazma, proje takibi konularında alanında uzman eğitmenimiz Kazım Özdağ tarafından 27 Kasım2023 ile 1 Aralık 2023 tarihleri arasında Nihat Zeybekci Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Saat 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında günde 6 saat gerçekleşecek eğitimlerimize kayıt olmak isteyen vatandaşlarımız 05551427176 numaralı telefona kayıt yaptıra bilirler" ifadelerini kullanıldı. - DENİZLİ