Denizli'ye gelen depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor

Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin ardından Denizli'ye gelen afetzedelere kucak açmayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, bugüne dek 2 bin 517 kişinin giyim ve gıda ihtiyaçlarını karşıladı. Depremden etkilenen küçükleri de unutmayan Büyükşehir Belediyesi, çocuk oyun alanı kurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm imkanlarını seferber etmeyi sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesinden Denizli'ye gelen vatandaşların yaralarını sarmayı sürdürüyor. Bu çerçevede Denizli Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar kente misafir olarak gelen 2 bin 517 depremzedenin tüm giyim eşyaları ile gıda malzemelerini karşıladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) kaydını yaptırmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ne gelen afetzedeler mağaza konseptinde sunulan merkezde istedikleri kıyafeti alabiliyor. Öte yandan depremden etkilenen çocukları da unutmayan Denizli Büyükşehir Belediyesi ailelerinin yanında söz konusu merkeze gelen küçükler için de çocuk oyun alanı kurdu. Aileleri burada ihtiyaçlarını karşılarken, çocuklar da eğitmenler eşliğinde oynuyor. Çizgi film izleyip, boyama yapabilen çocuklar satranç gibi çeşitli oyunlar oynamanın tadını da çıkartıyor.

Yüzyılın afeti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yüzyılın afetinin yaşandığını belirterek yaraları sarmak için ilk andan itibaren Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu kaydetti. Afet bölgesinde çalışmalarının yanı sıra Denizli'ye misafir olarak gelen depremzedeler için de kucak açtıklarını kaydeden Başkan Osman Zolan, "Afetzede kardeşlerimizi kentimizde en iyi şekilde ağırlamaya devam ediyoruz. Allah'ım milletimize güç kuvvet versin, beterinden korusun. İnşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız" dedi. - DENİZLİ