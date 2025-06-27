Denizli ve Isparta'da Jeotermal Kaynak İhaleleri Başlıyor

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Denizli'de 4 jeotermal kaynak ruhsat sahası, Isparta'da ise 21 jeotermal kaynak arama sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek. İhaleler, 10 Temmuz ve 8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Denizli'de 4 jeotermal kaynak ruhsat sahası ve Isparta'da 21 jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.

Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Isparta İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Denizli'nin Merkezefendi, Sarayköy ve Serinhisar ilçelerindeki 4 jeotermal kaynak ruhsat sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Alanları 1932 hektar ile 3 bin 849 hektar arasında, muhammen bedelleri ise 1 milyon 662 bin lira ile 497 bin 463 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 10 Temmuz Perşembe saat 10.00'da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

Öte yandan, Isparta'nın çeşitli ilçelerinde bulunan 21 jeotermal kaynak arama sahasının açık teklif usulüyle ihalesi yapılacak.

Muhammen bedelleri yaklaşık 1 milyon 288 bin lira ile 387 bin 745 lira olan ve geçici teminat bedelleri 38 bin 655 lira ile 11 bin 632 lira olan sahaların ihaleleri, 8 Ağustos Cuma 10.30-12.10 saatlerinde Isparta İl Özel İdaresi Merkez Binası İl Encümeni Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
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