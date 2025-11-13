Haberler

Denizli Ticaret Odası'ndan Yapay Zeka Etkinliği

Denizli Ticaret Odası, iş dünyasında dijital dönüşüm ve verimlilik konularını masaya yatırdığı etkinlikte yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu uygulamalarını tanıttı. Katılımcılara gelecekteki dijital dönüşüm imkanları hakkında bilgi verildi.

Denizli Ticaret Odası (DTO), iş dünyasında dijital dönüşümün en önemli konularından biri haline gelen "Üretken Yapay Zeka Çağında Verimlilik: Robotic Process Automation ve Yapay Zeka" başlıklı bir etkinlik gerçekleştirdi.

DTO Meclis Salonundaki etkinlikte, yapay zeka ve robotik süreç otomasyonunun işletmelerde verimliliği nasıl artırabileceğine dair güncel uygulamalar ile örnekler paylaşıldı. Yapay zeka ve robotik süreç otomasyonunun işletmelerde verimliliği nasıl artırabileceğine dair güncel uygulamalar ile örneklerin paylaşıldığı etkinliğe halk da ilgi gösterdi. Turkcell Global Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, yapay zekanın tarihi süreci ve gelişimi, sektörlere ve verimliliğe olan katkısını anlattı. Etkinliğin ardından Erdoğan, beraberinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Denizli Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanı Bekir Çakır ve Denizli GGK İcra Komitesi Üyesi Mesut Aydınlı ile DTO Başkanı Erdoğan'ı ziyaret ederek, etkinliği değerlendirip fikir alışverişinde bulundu.

"Üyelerimizi geleceğe hazırlıyoruz"

Etkinliklerini takip eden üyelerine ve konuşmacı konuklarına teşekkür eden DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, talep olduğu müddetçe bu türdeki etkinliklerini artırarak sürdüreceklerini söyledi. Erdoğan, "Bugün Turkcell Global Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan'ı aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Kendisi bize sadece teknolojiyi değil aynı zamanda bu teknolojinin nasıl uygulanabileceğini, ölçülebileceğini ve sürdürülebilir hale getirilebileceğini de anlattı. Değerli konuşmacımız ile katılımcılarımıza, ilgi ve emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Talep olduğu müddetçe, bu türdeki etkinliklerimiz artarak devam edecek. Denizli'miz, sadece üretimde değil yenilikte de öncü bir şehirdir. Tekstilden makineye, turizmden bilişime kadar üyelerimizin her sektörde bu dönüşüme hazırlandığını biliyoruz. Biz de Denizli Ticaret Odası olarak eğitim, danışmanlık ve proje destekleriyle bu süreçte yanlarındayız. Denizli iş dünyasının dijital dönüşümde öncüsüyüz. Üyelerimizi sadece günümüz şartlarına değil geleceğe de hazırlıyoruz. Bu etkinliğimizin üyelerimizin işletmelerinde yapay zeka uygulamalarına cesaretle adım atmasına, dijital verimliliği artıracak yeni projelerin doğmasına da vesile olmasını diliyoruzç Cerimli ve ufuk açıcı bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Dijital dönüşümün yeni evresini konuşmak üzere bu organizasyonu yaptık. Bu çağ, sadece büyük teknoloji firmalarının değil, KOBİ'lerin, sanayicilerin ve hizmet üreticilerinin de geleceğini şekillendiriyor. Denizli Ticaret Odası olarak her zaman şuna inanıyoruz ki teknolojiyi sadece takip eden değil onu kendi süreçlerine entegre eden işletmeler ayakta kalacaktır! Üstelik üretken yapay zeka gibi araçlar, verimlilik artışının, maliyeti düşürmenin ve rekabet gücünü yükseltmenin en etkili araçları arasındadır" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
