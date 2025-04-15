Denizli Ticaret Odası'ndan Ücretsiz Dış Ticaret Eğitimi

Denizli Ticaret Odası (DTO), üyelerine yönelik ücretsiz Dış Ticaret Eğitim Programı düzenledi. İki gün süren etkinlik, iş dünyasındaki önemli bir eksikliği gidermesi açısından dikkat çekiciydi. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, göreve geldikleri günden bu yana üyelerinin ve sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda her sene yıllık eğitim takvimi oluşturduklarını ve yıl içinde de üyelerinden gelen talepleri de dikkate alarak bunu daha da genişletip geliştirdiklerini söyledi.

Serbest olarak dış ticaret, girişimcilik, pazarlama, fuarcılık, devlet yardımları, proje mentorluğu, heyet organizasyonları gibi çeşitli alanlarda danışmanlık ve eğitim hizmeti veren Ferhat Akyüz tarafından, Denizli Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 12 saatlik eğitim, 5 ana başlıktan oluştu. Eğitimin öncesinde, Avrupa İşletmeler Ağı'nı (EEN) tanıtan bir sunum yapıldı. Avrupa İşletmeler Ağı aracılığıyla yapılabilecek ticari iş birlikleri, ARGE çalışmaları, dış ticaret alım ve satım heyetlerinin organizasyonları gibi konular hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

DTO'nun hizmet binasındaki eğitimin ilk gününde 4 saat İhracat ve İthalatın Genel Yapısı, Türleri ve Akışı, İthalat Önlemleri başlığı altında mevzuat ve temel kavramlar, ihracat ve ithalat işlemleri, bazı ihracat ve ithalat şekilleri, ihracat bedellerinin yurda getirilmesi, uygulamalı ithalat ve ihracat prosedürleri ile aşamaları, tarife dışı engeller, anti damping, korunma, gözetim, gümrük vergisi ve gümrük aşamasında ithalat masraflarını etkileyen ana faktörler gibi konular ele alındı. Ayrıca, iki saat de Örnek Ürünler Üzerinden Konuların İncelenmesi başlığı altında örnek ürünler ithalat prosedürleri ve aşamaları, örnek ürünler ihracat prosedürleri ve aşamaları ile örnek ürünlerde gümrük vergisi ve ithalat önlemleri konuları anlatıldı.

Türkiye'nin ticaret pazarları ile ilgili uygulamalar anlatıldı

Eğitim, iki saatlik Örnek Ürünler Üzerinden Konuların İncelenmesi başlığı altında işlenen Örnek Ürünlerde Türkiye'nin Tercihli Ticaret Pazarları ve Uygulamaları, Örnek Ürünlerde Türkiye'nin Tercihsiz Ticaret Pazarları ve Uygulamaları ile Örnek Ürünlerde Tarife, Gümrük ve Pazara Giriş Engelleri konularının da anlatılmasıyla sona erdi.

Başkan Erdoğan, "Ücretsiz eğitimlerimiz, yıl boyunca devam edecek"

Eğitimi başarıyla tamamlayanlar sertifikalarını alırlarken DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ile ekibine teşekkür ettiler. DTO Başkanı Erdoğan ise sektörlerin ve iş dünyasının beklentileri ile taleplerine yönelik eğitimlerinin, yıl boyunca kesintisiz devam edeceğini söyledi. Göreve geldikleri günden bu yana her sene ihtiyaçlar doğrultusunda yıllık bir eğitim takvimi oluşturduklarını ve yıl içinde üyelerinden gelen talepleri de dikkate alarak bunu daha da genişletip geliştirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, "Yeter ki talep ve ilgi olsun; biz ihtiyacı karşılamak için konusunda uzman isimleri getirir, daha fazla ücretsiz eğitim düzenleriz. Bugüne kadar da özellikle işverenlerimiz ile beyaz yakalı çalışanları, büyük ilgi gösterdiler, bizi yalnız bırakmadılar; teşekkür eder ilgilerinin artarak devamını dileriz" dedi. - DENİZLİ