Denizli Ticaret Odası, Macaristan ile Ticari İlişkileri Güçlendiriyor

Yeni pazar arayışı çalışmalarını sürdüren Denizli Ticaret Odası (DTO), üyelerini Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu'nun Ticaret Ataşesi Miklos Bujaky ile buluşturdu. Etkinlikleriyle ilgili olarak üyelerinin iş portföylerini geliştirip genişletmek adına bir süredir yeni pazar arayışında olduklarını söyleyen DTO Başkanı Uğur Erdoğan, bu tür faaliyetlerini kesintisiz sürdüreceklerini belirtti.

DTO'daki toplantıya DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Aracı'nın yanı sıra HEPA Türkiye Genel Müdürü Yalçın Orhon ve HEPA Türkiye Ülke Müdürü Emre Cihad Sönmez ile çeşitli sektörlerden DTO üyesi iş insanları katıldı. Başkan Yardımcısı Aracı, konuklarına Denizli'yi, sektörlerini ve odalarını tanıttı. Ayrıca iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi hakkında bilgi verdi. Aracı, "Ülkemizde, Macar ortaklı 108 firma var; bunlardan 1'i de şehrimizde ve üyemiz. Yeni yatırımlar ve ticari iş birliklerimizle, bunu daha da artırmak istiyoruz. Macaristan'a yönelik ihracat kalemlerimizde eczacılık ürünleri, elektrikli makineler ve cihazlar, elektronik aletler, motorlu kara taşıtları ile demir veya çelikten eşya ilk sıralarda geliyor. Macaristan'dan en çok ithalat yaptığımız sektörler ise sırası ile elektrikli makineler ve cihazlar, motorlu kara taşıtları, elektronik aletler, plastik ve mamulleri ile organik kimyasallar. Denizli'den Macaristan'a ihracatımız, 2023'te 21 milyon 673 bin 634 dolardı. Geçen yıl, yaklaşık yüzde 5'lik bir azalmayla 20 milyon 647 bin 550 dolara kadar geriledi. Bu yılın ocak-ekim dönemindeki 10 ayda ise 17 milyon 500 bin 120 dolar oldu. Geçen yıl aynı dönemde 17 milyon 428 bin 80 dolardı; binde 4 azaldı. Macaristan'dan ithalatımız da 2023'te 7 milyon 713 bin 633 dolardı. Geçen yıl yüzde 45,2 azalarak 4 milyon 227 bin 89 dolara kadar indi. Bu yılın ilk 9 ayında ise 5 milyon 631 bin 675 dolara ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 2 milyon 353 bin 544 dolardı; yüzde 139,28 arttı" dedi.

"Ticaret hacmimiz, son 10 yılda iki katına çıktı"

Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Miklos Bujaky ise Türkiye'yi çok sevdiğini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek daha da iyileştiğini, ticari bağlantıların da arttığını söyledi. Bujaky, "Macaristan ekonomisinin bu yıl tahmini yükselişi yüzde 2,9. Bu, Avrupa Birliği ortalaması beklentisinden de daha fazla bir orandır. Bizim her zaman hedefimiz Avrupa Birliği ortalamasından yüzde 2 ile 3 arasında daha fazlasını gerçekleştirmektir. Bunu son 10 yılda yaptık. Budapeşte'de büyük endüstriyel bölgelerimiz var. Enflasyonda biz de Türkiye gibi zorluklar yaşadık. Covid salgınından dolayı enflasyon yüzde 4,3 çıktı. Yaklaşık 10 yıl önce hükümet olarak işsizlere destek vermeme kararı aldık ve işsizlik oranımız yüzde 4,5 çıktı. Bu değer, AB ortalamasından daha düşüktür. Devlette çalışan işçilerden dolayı ortalama net kazanç yaklaşık 60 bin TL. Asgari ücret, Türkiye ile yaklaşık aynı seviyede; 24 bin 400 TL. Bizdeki en büyük yabancı yatırımcı Almanya; sonrasında ABD, Brezilya ve Hollanda var. Teşviklerimiz çok yüksek. Biz Doğu ve Batı arasında bir kapı konumundayız; stratejik bir lokasyonumuz var. Macaristan ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler, 2015 yılından bu yana arttı. Ticaret hacmimiz, son 10 yılda iki katına çıktı. İki ülke arasında, stratejik bir seviyede iş birliği var. Savunma sanayiden ticari girişimlere kadar en üst düzeyde iş birliğimiz var. Macaristan olarak Türkiye'nin hedeflerine destek veriyoruz. Yaklaşık 500 Türk şirket, Macaristan'da; 100 Macar şirket de Türkiye'de faaliyet gösteriyor. ve bu sürekli artıyor" dedi.

Konuşmaların sonrasında katılımcılar, Macaristan'daki yatırım fırsatlarına dair merak ettikleri konulardaki sorularını yabancı konuklara yöneltti.

Toplantının ardından Macar heyet, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ı da ziyaret etti. Başkanlık makamındaki görüşmede Başkan Erdoğan'a kabulleri için teşekkür edip iki ülke arasındaki bağın daha da güçlendirilmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler. Başkan Erdoğan da konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür edip görüşmelerinin iki ülke arasındaki kadim kardeşlik ve iş birliğinin pekişmesine ve güçlenmesine vesile olmasını diledi. Erdoğan, "Ticaret Odası olarak üyelerimizin iş portföylerini geliştirip genişletmek adına bir süredir yeni pazar arayışındayız. Başta Balkanlar ve Tük Devletleri olmak üzere yakın coğrafyamızı baştan ayağa tarıyoruz. Ziyaret edip resmi temaslarda bulunduğumuz isimlerin yanı sıra sizin gibi dost ülkelerden gelen temsilcileri kabul ettiğimiz de oluyor. Buraya kadar gelip üyelerimizi bilgilendirdiğiniz için teşekkür eder başarılar dileriz" dedi.

Toplantının sonunda DTO Başkan Yardımcısı Aracı, Ataşe Miklos Bujaky'a, ziyaretinin anısına Denizli horozu biblosu hediye etti. - DENİZLİ