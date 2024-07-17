Denizli Ticaret Odası İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri Düzenledi

Denizli Ticaret Odası (DTO), "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı" kapsamında İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında 100'ün üzerinde iş arayan genç, farklı sektörlerden 50 firma ile bir araya geldi.

DTO iş arayan gençleri ve iş arayan firmaları NEET PRO projesi kapsamında bir araya getirdi. Sektörlerin nitelikli eleman ihtiyaçlarını karşılamak ve genç istihdam oluşturmak için düzenlenen etkinlikte Denizli'den farklı sektörlerde 50 firma yer aldı. Proje kapsamında nitelikli iş arayan gençler kendi sektörlerinden firmalarla yüz yüze görüşerek iş hayatına atılma fırsatı yakalaması hedefleniyor.

Düzenlenen program sayesinde nitelikli iş arayan gençler ile firmaları bir araya getirdiklerini ifade eden DTO Başkanı Uğur Erdoğan, " Denizli'mizde ki farklı sektörlerden firmalarımızın olması bizim için son derece önemli. Denizli Ticaret odası olarak eğitim ve kariyer planlamalarıyla ilgili yoğun desteklerimiz var. Nitelikli eğitim almış 100'ün üzerinde iş arayan gencimiz buradalar. Bu fuarda nitelikli iş arayan hangi sektörde ise o sektörden iş arayanla bir araya gelerek görüşüyorlar. Bu fuardan yıl içerisinde inşallah 4 defa yapmayı planlıyoruz. Firmalarımızın ve iş arayan gençlerimizi bir araya getirip gençlerimizi iş hayatına katmayı planlıyoruz. Bizim iş konusunda eğitimlerimizde devam ediyor. Üniversite mevzunu ve okumaya devam eden gençlerimize iş İngilizcesi ve Almancası eğitimi veriyoruz. Denizli turizm ve ticaret şehri böylelikle geçlerimizi sektör çeşitliliğini arttırarak nitelikli hale getiriyoruz. Kamu kurumlarıyla bu eğitimlere ve organizasyonları yapıyoruz" dedi. - DENİZLİ