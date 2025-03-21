Denizli Ticaret Odası, İngiltere'de Gıda İhracatı İçin Stratejik Toplantı Gerçekleştirdi

Denizli Ticaret Odası (DTO) heyeti, İngiltere'de düzenlenen gıda fuarı programı kapsamında, 1998 yılından bu yana İngiltere'de ticari faaliyetlerini sürdüren ve Akdeniz ile Doğu Avrupa mutfağına geniş bir ürün yelpazesi sunan GIMA (UK) Limited ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerinin uluslararası iş birliklerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirdikleri toplantının, Denizli'nin ihracat potansiyelini artırma ve yerel üreticilere yeni pazarlar kazandırma noktasında önemli bir adım olduğunu söyledi.

DTO'nun fuar heyetini ağırlayan Londra merkezli GIMA UK, 'Bodrum', 'Melis', 'Sultanım' ve 'Skanderbeg' gibi markalarıyla tanınıyor. İngiltere genelindeki market zincirlerine ve yaklaşık 3.500 bağımsız markete ürün tedarik ediyor. Şirket, 26 farklı ülkeden ürün ithal ederek 5.000'e yakın farklı ürünü tüketicilerle buluşturuyor ve oldukça geniş bir organizasyon yapısına sahip. Toplantıda, GIMA UK Genel Müdürü Sayın İbrahim Kanlı, DTO'nun Denizlili iş insanlarından oluşan fuar heyetine İngiltere'ye gıda ihracatı için gerekli prosedürlerin yanı sıra restoran ve hizmet sektörü yatırımlarının işleyişi, vergi ve belgelendirme sistemleri hakkında kapsamlı bilgi sundu. İngiltere pazarına girmek isteyen Türk gıda üreticileri ve yatırımcıları için büyük önem taşıyan bilgiler, heyette yer alanlara da ihracat stratejileri açısından yol gösterici nitelikteydi.

DTO Başkan Yardımcısı Hasan Aracı, toplantının sonunda, GIMA UK Genel Müdürü İbrahim Kanlı'ya, Denizli'nin simgesi olan horoz plaketini takdim ederek oldukça verimli geçtiğini söylediği toplantı için heyetlerinde yer alan iş insanları adına teşekkürlerini iletti.

"İhracatçı olabilmeleri için stratejik bir fırsat sunduk"

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerinin uluslararası iş birliklerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirdikleri toplantının, Denizli'nin ihracat potansiyelini artırma ve yerel üreticilere yeni pazarlar kazandırma noktasında önemli bir adım olduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan, "Özellikle İngiltere gibi büyük ve rekabetçi bir pazarda faaliyet gösteren GIMA UK ile kurduğumuz bu temas, heyette yer alan üyelerimize Denizli'nin gıda sektöründeki ihracat hacmini genişletme yolunda stratejik bir fırsat sunmaktadır" dedi. - DENİZLİ