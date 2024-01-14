Üye Girişi
Haberler

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Heimtextil 2024 Ev Tekstili Fuarı'ndaki Temaslardan Memnun

Güncelleme:
Abone Ol

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Heimtextil 2024 Ev Tekstili Fuarı'ndaki temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Erdoğan, Denizli'nin tekstil sektörünün kalitesini ve iletişimini takdir gördüğünü belirtti.

Heimtextil 2024 Ev Tekstili Fuarı'ndaki temaslarını tamamlayarak, yurda dönen Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, "İlimizdeki tekstil sektörünün temsilcileri, stant ve ürünlerinin yanı sıra ziyaretçileriyle kurdukları iyi iletişimle takdir görmüş ve kalitelerini ortaya koymuş, rakiplerine fark atmışlardır" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Almanya'daki Heimtextil 2024 Ev Tekstili Fuarı'nda, firmaların stantlarını ziyaret etti. Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Denizli Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Sarıkaya ve Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taşevli ile, fuardaki Denizlili ve Türk katılımcılarla görüşüp sektör ve fuar hakkındaki görüşlerini aldı. Heimtextil 2024 Ev Tekstili Fuarı'nda Denizli'yi ve sektörü temsil eden tekstilcilerin kaliteleriyle ön plana çıktığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Heimtextil 2024'e adeta çıkarma yapmanın haklı gururunu yaşadık. Çalışkan hemşehrilerimizle, her zamanki gibi yine işimizin başındaydık. Fuardaki Denizlili firmalarımızı her yıl olduğu gibi bu sene de yalnız bırakmadık; heyecanlarına ortak olduk. Sektörümüzün ve Denizli'mizin vitrini olan firmalarımızdan çalışmalarıyla ilgili bilgi aldık. Denizlili firmalarımız, stant ve ürünlerinin yanı sıra ziyaretçilere karşı yaklaşımlarıyla da takdir görmüş ve ürünlerinin ve hizmetlerinin kalitesiyle rakiplerine fark atmıştır. İlimizi ve ülkemizi, en güzel şekilde tanıttılar; emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Fuardan yeni müşteriler edinerek ve yeni siparişler alarak yeni yıla iyi bir başlangıç yapmış olmalarını umuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"DTO olarak fuarları önemsiyoruz"

Fuarlarla ilgili üyelerine desteklerinin artarak devam ettiğini de ifade eden DTO Başkanı Erdoğan, "Göreve geldiğimiz günden bu yana fuarları çok önemsiyoruz. Üyelerimizi, dünyanın dört bir tarafındaki sektörünün önde gelen tüm fuarlarına gönderiyoruz. Onların ufkunu daha da açmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda pazarlarının genişlemesini ve pazar paylarının artmasını istiyoruz. Denizli Ticaret Odası olarak fuarlara yönelik desteğimizi artırdık, daha da artıracağız. Fuarlar, sektörlerimizin ve şehrimizin gelişmesine katkı koyan ihracat, istihdam ve kalkınmayı etkileyen önemli organizasyonlar. Onun için hem yurt dışında katılım sağladığımız hem de şehrimizde düzenlediğimiz fuarların çeşitliliğini de artıyoruz. Bundan sonra da sektör bazlı işlerimizi geliştirmenin gayreti içinde olacağız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Almanya Denizli İhracat Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Ocak Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Barış Karadeniz öldü mü? Barış Karadeniz kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 14 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! BİM AKTÜEL 14 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 14 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Ocak 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Amenerrasulü oku ve dinle! Amenerrasulü Türkçe anlamı Amenerrasulü okunuşu ve anlamı nedir? Amenerrasulü duası, Arapça yazılışı ve Türkçe meali nedir? Krunic Müslüman mı, Hıristiyan mı? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Sevililer Günü Hediyesi! Erkek ve Bayan için ne alınır? En güzel sevililer günü hediyeleri 4. Sınıfta Takdir, Teşekkür var mı? 4. Sınıfta belge alınıyor mu, hangi belgeler var? Kopuk dizisi ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title